Σε μια περίοδο που η Μάντσεστερ Σίτι έδειχνε να χάνει τον δρόμο της, ο Γκουαρδιόλα πλέον δεν μπορούσε να κρατηθεί, όπως αποκαλύπτεται στο νέο ντοκιμαντέρ, μέσα από έναν καβγά με τον Γουόκερ.

Ένα διαφορετικό πρόσωπο του Πεπ Γκουαρδιόλα έφερε στο φως το νέο ντοκιμαντέρ της Amazon Prime για τη Μάντσεστερ Σίτι, με τα όσα αποκαλύπτονται να κάνουν φυσικά τον γύρο του διαδικτύου.

Όλοι θυμούνται πως το φθινόπωρο του 2024 η Σίτι είχε πάρει την... κατηφόρα. Σε διάστημα 13 αγώνων είχε μόλις μία νίκη και εννέα ήττες, με τον Γκουαρδιόλα να δείχνει στο βίντεο πως είχε φτάσει στα όριά του με όσα συνέβησαν στην ομάδα που κατάφερε να φτιάξει τη δική του δυναστεία.Ένα από τα περιστατικά που έγινε viral ήταν στα αποδυτήρια μετά την ήττα με 2-0 από τη Λίβερπουλ.

Πρωταγωνιστής ήταν ο τότε αρχηγός της ομάδας, Κάιλ Γουόκερ, ο οποίος ένιωσε πως ο Καταλανός τον στοχοποιούσε: «Κάθε φορά που μιλάμε λες το όνομά μου. Σε κάθε γ@@@ σύσκεψη είναι το όνομά μου. Με κάποιον τρόπο καταφέρνεις να το φέρνεις στην κουβέντα».

Ενώ ακόμη αξίζει να αναφέρουμε πως ο Γουόκερ υποστήριξε μάλιστα πως ο Καταλανός δεν ήθελε να τον έχει αρχηγό, παρότι οι ίδιοι οι συμπαίκτες του τον είχαν ψηφίσει για τη θέση. Τότε ο Γκουαρδιόλα προσπάθησε να του εξηγήσει πως έπαιρνε το θέμα υπερβολικά προσωπικά, όμως η συζήτηση είχε πλέον πάρει άλλη τροπή.

Με τη φωνή του να σπάει και δάκρυα στα μάτια, ο τότε προπονητής της Σίτι θέλησε να εξηγήσει στους παίκτες γιατί είχε αποφασίσει να ανανεώσει το συμβόλαιό του: «Αν είμαι πρόβλημα, πρέπει να μου το πεις. Δεν θα μείνω εδώ για τα χρήματα ή απλώς για να μείνω. Ανανέωσα γιατί θέλω να είμαι μαζί σας. Θέλω να παλέψω».

Esta es una de las peores cosas que puede vivir un entrenador en un vestuario: Kyle Walker hizo llorar a Pep Guardiola tras la derrota 2-0 ante el Liverpool…



Tras la derrota por 2-0 ante el Liverpool en diciembre de 2024, se vivió uno de los momentos más tensos en el vestuario… pic.twitter.com/2XRxprDN6J — ceciarmy (@ceciarmy) August 19, 2026

Ωστόσο η κατάσταση δεν έμεινε εκεί καθώς μετά την ήττα με 2-0 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν τον Νοέμβριο του 2025, ο Γκουαρδιόλα ξέσπασε ξανά στα αποδυτήρια και δεν μπόρεσε να βάλει... φρένο στα λόγια του.

«Αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτή η έλλειψη θάρρους, πάθους, αγάπης και επιθυμίας να κερδίσετε και να γίνετε καλύτεροι. Εγώ δουλεύω για εσάς. Δίνω τη ζωή μου, το διαζύγιό μου, η οικογένειά μου είναι μακριά και τα κάνω όλα για εσάς. Και τι μου επιστρέφετε; Την γ@@@ εμφάνιση που κάνατε. Είναι ντροπή, παιδιά. Είμαι πραγματικά πολύ κουρασμένος. Όταν βλέπω αυτά, είμαι εξαντλημένος, δεν έχω άλλες δυνάμεις. Θέλω να φύγω», είπε στους παίκτες του.