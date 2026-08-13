O Απόστολος Χρήστου δεν χρειάστηκε να καταναλώσει πολλή ενέργεια για να είναι στα ημιτελικά στα 50μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Ο Απόστολος Χρήστου άρχισε με επιτυχία την προσπάθεια να αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στα 50μ. ύπτιο για 3η φορά στην καριέρα του.

Ο 30χρονος «ασημένιος» ολυμπιονίκης στα 200μ. στην «Πόλη του φωτός», σημειώνοντας 24.52 βγήκε νικητής στην προκριματική του σειρά και με τον 6ο καλύτερο χρόνο πέρασε στα ημιτελικά του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Παρισιού, που θα γίνουν το βράδυ της Πέμπτης (13/8, 20:00). Στην άλλη ελληνική παρουσία ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης, 3ος στο Βελιγράδι το 2024, με 25.27 ήταν την 32η θέση.

Οι Ρώσοι, Κλιμέντ Κολέσνικοφ με 24.12 και Πάβελ Σαμουσένκο με 24.13 ήταν οι καλύτεροι του προκριματικού, ενώ ακολούθησαν ο Τσέχος, Μίρισλαβ Κνέντλα (24.19) και ο Πολωνός, Κσάβερι Μάτσιουκ (24.46). Εντός πρόκρισης βρέθηκαν οι Χούμπερτ Κος (24.57) και Τόμας Τσεκόν (24.75).

Ο Ρώσος Γκεόργκι Ιακόβλεφ παρότι ήταν 5ος στην κατάταξη (24.47), δεν έχει δικαίωμα να συνεχίσει, καθώς μέχρι δύο αθλητές από την ίδια χώρα παίρνουν την πρόκριση.

Οι Δαμασιώτη και Ντουντουνάκη στα ημιτελικά στα 100μ. πεταλούδα

Η Γεωργία Δαμασιώτη και η Άννα Ντουντουνάκη εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά στα 100μ. πεταλούδα, που θα γίνουν το απόγευμα της Πέμπτης (13/8, 19:51).

Η Δαμασιώτη, 2η πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι, σημειώνοντας 57.94 προκρίθηκε με τον 8ο καλύτερο χρόνο των προκριματικών.

Με τη σειρά της η Άννα Ντουντουνάκη, πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα πριν από πέντε χρόνια, με 58.18 εξασφάλισε την πρόκριση με τη 10η επίδοση.

Η Άννα Αυγούστα Βλάχου με 1:00.04 κατέλαβε την 35η θέση στην κατάταξη. Η Βελγίδα, Ρος Βανότερντικ ήταν η καλύτερη με 56.76.

O Μάρκος οριακά εκτός ημιτελικών στα 200μ. ελεύθερο

Ο Δημήτρης Μάρκος, έχοντας να διαχειριστεί και την κόπωση από τη συμμετοχή του το βράδυ της Τετάρτης (12/8) στον τελικό στα 800μ. ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά στα 200μ. ελεύθερο.

Ο 24χρονος κολυμβητής τερμάτισε σε 1:47.22, που τον έφεραν στην 19η θέση της κατάταξης με το τελευταίο εισιτήριο πρόκρισης να πηγαίνει στον Ιταλό, Κάρλος Νταμπρόσιο με 1:47.16. Στην άλλη ελληνική συμμετοχή ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης με 1:49.14 ήταν 47ος, ενώ ο Κωνσταντίνος Στάμου δεν αγωνίστηκε εξ αιτίας ίωσης που τον ταλαιπωρεί.

To απογευματινό πρόγραμμα