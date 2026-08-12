Τι δήλωσε ο Απόστολος Σίσκος μετά την κατάκτηση του ασημένιου μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης στο Παρίσι.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα λόγια του Απόστολου Σίσκου μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Ο 21χρονος πρωταθλητής, κατεβάζοντας το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ στο 1:53.81, διατήρησε τα κεκτημένα, καθώς ήταν 2ος και πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι.

Αμέσως μετά τον τελικό ο Σίσκος, δήλωσε: «Στα τελευταία μέτρα έκανα κατάθεσης ψυχής, είχα στο μυαλό μου είχα όλη την Ελλάδα, ήθελα να φέρω το πρώτο μετάλλιο για τη χώρα. Για να πω δεν κατάλαβα πολλά μέσα στην κούρσα, είχα εστιάσει στον εαυτό μου, ήξερα πως όλα θα κριθούν στο τέλος.

Ήταν μια δύσκολη χρονιά, τον τελευταίο μήνα είχα ένα μικρό τραυματισμό στον ώμο, παρόλο που έμεινα λίγο έξω, δεν το άφησα να μη επηρεάσει, γιατί ήξερα ότι είχα δουλέψει πολύ όλη το χρονιά.

Το βλέμμα μου και όλης της ομάδας είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, πρώτα βλέπω το 1:53, κατέβηκα το 1:54 κι αυτό έφερε το ασημένιο μετάλλιο, η συνεχής βελτίωση με χαροποιεί, δείχνει πως γίνεται καλή δουλειά. Το επίπεδο έχει ανέβει, το άθλημα εξελίσσεται κι αυτί σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύω περισσότερο».

Μετά την απονομή είπε: «Είναι αλήθεια ότι πάνω στο βατήρα πήγα να συγκινηθώ, θα το κάνω κάποια στιγμή γιατί ξέρω τον εαυτό μου, γιατί από το μυαλό μου περνούν στιγμές, δυσκολίες μέσα από τη χρονιά. Νομίζω ότι άξιζα αυτό το μετάλλιο εκατό τοις εκατό.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια από την ομοσπονδία να βελτιωθούν οι συνθήκες, τα έχουμε καταφέρει σε καλό επίπεδο. Έχω αρκετά περιθώρια βελτίωσης, βαδίζω σε καλό επίπεδο, έχουμε πολλά καλά να δούμε στη συνέχεια».