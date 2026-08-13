Κωστούλας στο Gazzetta: «Τρόπαιο - δικαίωση για εμάς και τον προπονητή μας»

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας μίλησε στο Gazzetta για το δεύτερο τρόπαιο που σήκωσε ως παίκτης του ΟΦΗ και για την πρόκληση του Europa League. Αποστολή στο Ηράκλειο: Βασίλης Μπαλατσός

Ο ΟΦΗ μετά το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του «έραψε» ακόμα ένα ποδοσφαιρικό... παράσημο, με το παρθενικό του Super Cup. Εκ των πρωταγωνιστών του Χρήστου Κόντη ήταν ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, ο οποίος εκτός από βασικός στην τριάδα των στόπερ ήταν και ο σκόρερ για το δεύτερο γκολ των Κρητικών.

Ο νεαρός Έλληνας κεντρικός αμυντικός μίλησε στο Gazzetta για τη νέα επιτυχία της ομάδας του, το γκολ του και φυσικά την ερχόμενη πρόκληση στα Play Offs του Europa League.

«Αφιερώνω αυτό το τρόπαιο στην οικογένειά μου, είμαι ευτυχισμένος στον ΟΦΗ»

Δεύτερο τρόπαιο που κατακτάς σε (περίπου) τέσσερις μήνες με τον ΟΦΗ, όντας και εκ των πρωταγωνιστών και αυτή τη φορά σκόρερ. Ποιες είναι οι πρώτες σου σκέψεις μετά τη νέα επιτυχία;

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Κυρίως νιώθω δικαίωση για τα υπόλοιπα παιδιά και για εμένα και για τον προπονητή. Σας ευχαριστώ όλους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.

Αφιερώνω αυτό το τρόπαιο στην οικογένειά μου και πραγματικά είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ στον ΟΦΗ. Είναι ένα υπέροχο κλαμπ και πήραμε ακόμα ένα τρόπαιο».

«Είχα πολύ άγχος μέχρι να μετρήσει το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ»

Πως βίωσες τα δευτερόλεπτα της αγωνίας μέχρι να επικυρωθεί το γκολ από το VAR;

«Εντάξει, ρώταγα κι εγώ τι γίνεται και τέτοια. Μου λέγανε από τον πάγκο ότι δεν υπάρχει κάτι. Είχα πολύ άγχος, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά, μέτρησε το γκολ και κατακτήσαμε το τρόπαιο».

Ποιο είναι το μήνυμά του στον κόσμο ενόψει του πρώτου αγώνα για τα Play Offs του Europa League στο Παγκρήτιο:

«Τους περιμένουμε όλους. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ακόμα μία φορά o κόσμος ήταν στο πλευρό μας στο Super Cup. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους έχουμε σε αυτό το γήπεδο».

«Στόχος μας η πρόκριση στο Europa League»

Για τα δύο τρόπαια σε τέσσερις μήνες και εξασφάλιση συμμετοχής League Phase. Τι άλλο να περιμένουμε από εσάς;

«Έρχονται πολλά. Περιμένουμε ακόμα κάποιους στόχους που έχουμε βάλει. Ξεκινήσαμε καλά με αυτή την επιτυχία. Στόχος μας είναι να μπούμε στο Europa League και από εκεί και πέρα βλέπουμε.»

Δυο τρόπαια και League Phase με τον ΟΦΗ. Το περίμενες όταν υπέγραφες στην ομάδα;

«Τα περίμενα. Όλα έγιναν με τη δουλειά και με τον χρόνο τους. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα».