Η Μάντσεστερ Σίτι υπογράφει παγκόσμια συνεργασία με το Trendyol

Η κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου αναλαμβάνει τον ρόλο του Official Online Marketplace Partner του Συλλόγου.

Η Μάντσεστερ Σίτι ανακοινώνει σήμερα τη σύναψη νέας παγκόσμιας συνεργασίας με το Trendyol, το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Online Marketplace Partner του Συλλόγου.

Το Trendyol, μία από τις κορυφαίες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδρύθηκε το 2010, και συνδέει σήμερα πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες με περισσότερες από 250.000 επιχειρήσεις σε ένα αναπτυσσόμενο διεθνές αποτύπωμα.

Ως σταθερός υποστηρικτής του αθλητισμού, το Trendyol διετέλεσε Official Sponsor του EuroLeague Final Four το 2025 και το 2026, Official Partner του UEFA EURO 2024, καθώς και Official E-Commerce Services Partner της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) από το 2024.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Trendyol θα εργαστεί από κοινού με τον Σύλλογο για να δημιουργήσει εξατομικευμένο περιεχόμενο και καμπάνιες, ενώ παράλληλα θα έχει παρουσία στα ψηφιακά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Μάντσεστερ Σίτι, καθώς και branding στο Etihad Stadium.

Ο Peter Laundy, Senior Vice President Partnerships at City Football Club δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τη νέα μας συνεργασία με το Trendyol. Ως μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως, με ταχύτατα διευρυνόμενη διεθνή παρουσία, το Trendyol συνεχίζει να αναπτύσσει το χορηγικό του χαρτοφυλάκιο με κάποια από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί στο πλαίσιο αυτής της συναρπαστικής συνεργασίας».