Στην 5η θέση στον τελικό των 800μ. ελεύθερο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Υγρού στίβου τερμάτισε ο Δημήτρης Μάρκος, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ.

Λίγο μετά τον τελικό του Απόστολου Σίσκου, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ακολούθησε ο τελικός για τον Δημήτρη Μάρκο. Ο Έλληνας κολυμβητής τερμάτισε στην 5η θέση στον αγώνα των 800μ ελεύθερο, πραγματοποιώντας πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 7:43.52.

Μπορεί η κούρσα να μην ξεκίνησε ιδανικά για τον Έλληνα, ο οποίος βρέθηκε στην 7η θέση μετά το πρώτο 100άρι. Βέβαια, όσο περνούσε ο χρόνος κατάφερε να βελτιώσει το ρυθμό του και να ανακτήσει έδαφος από τους αντιπάλους του με αποτέλεσμα ν' ανεβαίνει στην 5η θέση.

Ο ίδιος, μάλιστα, προσπάθησε στο τελευταίο 100άρι να διεκδικήσει την 4η θέση ωστόσο δεν τα κατάφερε. Παρόλα αυτά, η 5η θέση είναι μία πολύ σημαντική θέση για τον Μάρκο την οποία συνδύασε με ένα εξαιρετικό πανελλήνιο ρεκόρ, καταρρίπτοντας το δικό του προηγούμενο ρεκόρ 7:47.26.