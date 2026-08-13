Ανατροπή με την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια, αφού εκείνος θα πετάξει τελικά για τις Βρυξέλλες και θα αγωνιστεί κόντρα στην Άντερλεχτ.

Νέα ανατροπή δεδομένων στον ΠΑΟΚ, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να ταξιδεύει τελικά στις Βρυξέλλες και να τίθεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για την αποψινή ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πολύ σοβαρό προσωπικό ζήτημα που τον υποχρέωσε να παραμείνει την Τετάρτη στη Θεσσαλονίκη και αναχωρεί στις 12:50 με απευθείας πτήση για τη βελγική πρωτεύουσα.

Μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες θα μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει η αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ενσωματωθεί στην ομάδα, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Lotto Park.

Η παρουσία του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τον Λίσι, καθώς ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 0-1 από το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του στα Playoffs του Europa League.

Η συμμετοχή του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα θα αποφασιστεί από τον Ιταλό τεχνικό, με βάση την κατάστασή του και την ώρα κατά την οποία θα ενσωματωθεί στην αποστολή