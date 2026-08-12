Ο Απόστολος Σίσκος έκανε την πιο γρήγορη κούρσα της καριέρας του και συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Παρίσι.

Όπως πριν από δύο χρόνια στο Βελιγράδι, έτσι και τώρα στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ύπτιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, η επιτυχία είναι η ίδια, όμως ο βαθμός δυσκολίας χαώδης.

Σε μια τρελή κούρσα στην ολυμπιακή πισίνα στο Σαντ Ντενί, ο Απόστολος Σίσκος έκανε την πιο γρήγορη κούρσα της καριέρας του, για πρώτη φορά κολύμπησε κάτω από το 1:54, φθάνοντας σε ένα φανταστικό πανελλήνιο ρεκόρ με 1:53.81.

Ο κολυμβητής από τις Σέρρες πέτυχε στον υψηλότερο στίχο που θα μπορούσε να κατακτήσει τη συγκεκριμένη στιγμή, συνέτριψε το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών και νέων ανδρών, που σημείωσε πριν από 24 ώρες στον ημιτελικό με 1:54.06 και διατήρησε τα κεκτημένα από το Βελιγράδι.

Η οκτάδα του τελικού

1.Χούμπερτ Κος (Oυγγαρία) 1:53.08

2. Απόστολος Σίσκος (Ελλάδα) 1:53.81

3.Τόμας Τσεκόν (Ιταλία) 1:53.96

4.4.Ρομάν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:54.07

5.Γιαν Τσέικα (Τσεχία) 1:54.44

6.Ούγκο Γκονζάλεζ ντε Ολιβέιρα (Ισπανία) 1:54.75

7.Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:55.86

8.Φάμπιο Μπούκα (Ελβετία) 1:56.20



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