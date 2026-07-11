Ο Ευάγγελος Ντούμας μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο, πάει για μετάλλιο και στα 100μ. πρόσθιο στην τελευταία ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων-νεανίδων του Μονάχου.

Ο Ευάγγελος Ντούμας οδεύει ολοταχώς για δεύτερο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων-νεανίδων, που ολοκληρώνεται την Κυριακή (12/7) στο Μόναχο.

Ο κολυμβητής του Ολυμπιακού προκρίθηκε εύκολα στον τελικό των 100μ. πρόσθιο (12/7, 19:19), καθώς στα ημιτελικά του αγωνίσματος σημείωσε τη δεύτερη ταχύτερη επίδοση με 1:00.88, πίσω από τον Γερμανό Λούις Χόφμαν (1:00.64).

Μετά το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο, ο Ντούμας πάει για το 3ο διαδοχικό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο στο ευρωπαϊκό εφήβων μετά το χρυσό το 2024 και το ασημένιο πέρυσι, και πέμπτο συνολικά στο θεσμό, καθώς έχει και ένα στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική από το 2025.

Ο Χρήστος Διαμαντής πετυχαίνοντας πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στα 50μ. πεταλούδα με 23.82, προκρίθηκε με τον 5η επίδοση στον τελικό του αγωνίσματος (12/7, 20:02). Ο κολυμβητής του Ολυμπιακού, βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ των 23.96 που είχε κάνει στις 16 Μαΐου στο πρωτάθλημα Όπεν στο ΟΑΚΑ

Τη συμμετοχή του στον πρώτο ατομικό τελικό της καριέρας του σε μεγάλη διοργάνωση εξασφάλισε και ο Νίκος Παπαθεοδώρου. Ο αθλητής του Ολυμπιακού πήρε την 6η θέση στα ημιτελικά των 100μ. ύπτιο με 55.42 και στον τελικό (12/7, 19:07) θα επιδιώξει να φτάσει κοντά στο ατομικό του ρεκόρ (έχει 54.89 από πέρυσι), μία επίδοση που μπορεί να του δώσει μετάλλιο.

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης ολοκλήρωσε την παρουσία του στο Μόναχο, με την 7η θέση στα 800μ. ελεύθερο και χρόνο 8:01.26. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 800μ. αναδείχθηκε ο Ρώσος Γκριγκόρι Βεκοβίστσεφ με 7:52.31, ακολουθούμενος από τον Πολωνό Μικολάι Λοτιμπόρσκι (7:53.36) και τον επίσης Ρώσο Μαξίμ Γκούσεφ (7:54.37).

Τέλος, η Νεφέλη Μπιλανάκου κατέλαβε τη 16η θέση στα 50μ. πεταλούδα με 27.32.