Η Σάμερ ΜάκΙντος κολύμπησε τα 200μ. πεταλούδα σε 2:01.65 και κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ 6.101 ημερών που είχε η Κινέζα Ζίγκε Λιού με 2:01.81 από το 2009.

Τα καναδικά trials είναι η διοργάνωση που η Σάμερ ΜάκΙντος πετυχαίνει παγκόσμια ρεκόρ. Αυτή τη φορά η 19χρονη κολυμβήτρια κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, ρεκόρ που άντεχε για 6.101 ημέρες, σταματώντας το χρονόμετρο στα 2:01.65, κατά τη διάρκεια των αγώνων πρόκρισης για το Πρωτάθλημα του Ειρηνικού Ωκεανού στο Μόντρεαλ.

Η ΜάκΙντος «έσβησε» το μακροβιότερο και τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, που κρατούσε από την εποχή των συνθετικών μαγιό κι ανήκε στην Κινέζα, Ζίγκε Λιού, με 2:01.81 από τις 21 Οκτωβρίου 2009!

«Μεγαλώνοντας, αυτό είναι το μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ που νόμιζα ότι δεν θα σπάσω ποτέ και το να το πετυχαίνω είναι πραγματικά ξεχωριστό στην έδρα μου», δήλωσε η Σάμερ ΜάκΙντος, η οποία πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι κατέκτησε τα τρία πρώτα χρυσά της μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα 200μ. πεταλούδα και στα 200μ. και 400μ. μικτή ατομική.

Τον Ιούνιο του 2025 οι αγώνες πρόκρισης του Καναδά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης βρήκαν τη ΜάκΙντος να πετυχαίνει τρία παγκόσμια ρεκόρ σε διάστημα τεσσάρων ημερών: Αρχικά στα 400μ. ελεύθερο με 3:54.18 (7/6), έπειτα στα 200μ. μικτή ατομική με 2:05.70 (9/6) και τέλος στα 400μ. μικτή ατομική με 4:23.65 (11/6).

The family love is strong for @summermcintoshh as she breaks the 200m butterfly world record🥹❤️ pic.twitter.com/EC6dA1XFhP July 6, 2026

Σε εκείνους τους αγώνες η ΜάκΙντος είχε πετύχει εθνικό ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα με 2:02.26 και στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη έφθασε στο χρυσό μετάλλιο με 2:01.99, αφήνοντας ακριβώς τρία δευτερόλεπτα πίσω της τη Ρέγκαν Σμιθ (2:04.99).