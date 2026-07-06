Σάμερ ΜάκΙντος: Κατέρριψε το μακροβιότερο παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών
Τα καναδικά trials είναι η διοργάνωση που η Σάμερ ΜάκΙντος πετυχαίνει παγκόσμια ρεκόρ. Αυτή τη φορά η 19χρονη κολυμβήτρια κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα γυναικών, ρεκόρ που άντεχε για 6.101 ημέρες, σταματώντας το χρονόμετρο στα 2:01.65, κατά τη διάρκεια των αγώνων πρόκρισης για το Πρωτάθλημα του Ειρηνικού Ωκεανού στο Μόντρεαλ.
Η ΜάκΙντος «έσβησε» το μακροβιότερο και τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών, που κρατούσε από την εποχή των συνθετικών μαγιό κι ανήκε στην Κινέζα, Ζίγκε Λιού, με 2:01.81 από τις 21 Οκτωβρίου 2009!
«Μεγαλώνοντας, αυτό είναι το μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ που νόμιζα ότι δεν θα σπάσω ποτέ και το να το πετυχαίνω είναι πραγματικά ξεχωριστό στην έδρα μου», δήλωσε η Σάμερ ΜάκΙντος, η οποία πριν από δύο χρόνια στο Παρίσι κατέκτησε τα τρία πρώτα χρυσά της μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στα 200μ. πεταλούδα και στα 200μ. και 400μ. μικτή ατομική.
Δείτε ΕπίσηςΧάλκινα μετάλλια από Μπίλα και Κακουλάκη στην Ιταλία
🇨🇦Summer McIntosh
200m Butterfly 2:01.65 WR🌏
Splits:
27.45
30.76 (58.21)
31.52 (1:29.73)
31.92 (2:01.65) https://t.co/7xu5E00snp pic.twitter.com/U5LP6USETf— 競泳NEWS (@swimcoverage) July 5, 2026
Τον Ιούνιο του 2025 οι αγώνες πρόκρισης του Καναδά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης βρήκαν τη ΜάκΙντος να πετυχαίνει τρία παγκόσμια ρεκόρ σε διάστημα τεσσάρων ημερών: Αρχικά στα 400μ. ελεύθερο με 3:54.18 (7/6), έπειτα στα 200μ. μικτή ατομική με 2:05.70 (9/6) και τέλος στα 400μ. μικτή ατομική με 4:23.65 (11/6).
The family love is strong for @summermcintoshh as she breaks the 200m butterfly world record🥹❤️ pic.twitter.com/EC6dA1XFhP— CBC Olympics (@CBCOlympics) July 6, 2026
Σε εκείνους τους αγώνες η ΜάκΙντος είχε πετύχει εθνικό ρεκόρ στα 200μ. πεταλούδα με 2:02.26 και στον τελικό του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη έφθασε στο χρυσό μετάλλιο με 2:01.99, αφήνοντας ακριβώς τρία δευτερόλεπτα πίσω της τη Ρέγκαν Σμιθ (2:04.99).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.