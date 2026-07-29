Ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι θα παραχωρηθεί ως δανεικός στην Γκεζτέπε, με τον ΠΑΟΚ να επιβεβαιώνει τη συμφωνία με τους Τούρκους για τον Γεωργιανό τερματοφύλακα.

Στην Τουρκία και την Γκεζτέπε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, με τον ΠΑΟΚ να επιβεβαιώνει τον δανεισμό του στον σύλλογο της Σμύρνης.

Ο Δικέφαλος του Βορρά και Γκεζτέπε έδωσαν τα χέρια για τον Γεωργιανό γκολκίπερ, που θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην τούρκικη Super Lig. Η Γκεζτέπε μετά την αποχώρηση του βασικού της τερματοφύλακα Ματέους Λις έπρεπε να αναπληρώσει άμεσα στο κενό κάτω από τα δοκάρια της και αποφάσισε να πορευτεί με τον 27χρονο κίπερ.

Ο ίδιος διατηρεί συμβόλαιο με τους «ασπρόμαυρους» μέχρι τον Ιούνιο του 2028, ενώ πέρυσι αγωνίστηκε ξανά ως δανεικός με τη φανέλα του Ατρομήτου.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Δανεικός στην Göztepe ο Γκουγκεσασβίλι

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον δανεισμό του Λούκα Γκουγκεσασβίλι στην τουρκική Göztepe, έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Καλή επιτυχία Λούκα!»