Στους τελικούς των 50μ πρόσθιο και 200μ πεταλούδα αντίστοιχα προκρίθηκαν οι Βαγγέλης-Εφραίμ Ντούμας και Γιώργος Κάλανδρος στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων

Με καταπληκτικές εμφανίσεις οι Βαγγέλης-Εφραίμ Ντούμας και Γιώργος Κάλανδρος πήραν μία θέση στους τελικούς των των 50μ. πρόσθιο και 200μ. πεταλούδα αντίστοιχα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων.

Ο πρώτος που έπεσε στην πισίνα για τον ημιτελικό του αγωνίσματός του ήταν ο Ντούμας. Στην τελευταία του διοργάνωση ως έφηβος, προκρίθηκε με την πέμπτη καλύτερη επίδοση στον τελικό των 50μ πρόσθιο, κάνοντας χρόνο 27.73. Ο ίδιος θα διεκδικήσει το τέταρτο μετάλλιο του σε πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων την Τετάρτη (8/7, 20:08).

Λίγο αργότερα μετά την πρόκριση του Ντούμα στον τελικό, ο Γιώργος Κάλανδρο έλαβε μέρος στον ημιτελικό των 200μ. πεταλούδα. Ο νεαρός κολυμβητής «Κατέβηκε» τα δυο λεπτά και με 1:59.65 πέρασε ως τέταρτος στον τελικό που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (8/7) στις 20:30.