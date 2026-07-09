Ο Ντούμας για μετάλλιο, ο Χουρδάκης το πλησίασε στο ευρωπαϊκό εφήβων

Ο Ευάγγελος Ντούμας προκρίθηκε με τον 2ο χρόνο στον τελικό στα 200μ. πρόσθιο, ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης με ατομικό ρεκόρ στην 4η θέση στα 1.500μ. ελεύθερο στο ευρωπαϊκό εφηβικό πρωτάθλημα του Μονάχου.

Ο Ευάγγελος Ντούμας μετά την 5η θέση στα 50μ. πρόσθιο, αυτή τη φορά πάει ολοταχώς για μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων-νεανίδων στο Μόναχο.

Ο 18χρονος κολυμβητής με χρόνο 2:13.17 σημείωσε τον 2ο ταχύτερο χρόνο των ημιτελικών και το απόγευμα της Παρασκευής (10/7, 19:15) θα διεκδικήσει μια ακόμα μεγάλη διάκριση.

Ο Ντούμας, κάτοχος του ρεκόρ εφήβων με 2:10.76 από το 2026, θέλει έναν παρόμοιο χρόνο για να απειλήσει τον Τούρκο, Ντορούκ Γιογκουρτσούογλου, που σημείωσε 2:09.89, ενώ στη μάχη των μεταλλίων ρόλο θα έχουν και οι Ιταλοί, Γκαμπριέλε Γκαρτσία (2:13.23) και ο Μικέλε Λονγκομπάρντο (2:13.97).

Στην 4η θέση ο Χουρδάκης στα 1.500μ. ελεύθερο

Ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης προσπάθησε να χαρίσει το 2ο μετάλλιο για την εθνική ομάδα, όμως το ατομικό του ρεκόρ στα 1.500μ. ελεύθερο με 15:15.34, δεν φάνηκε αρκετό.

Ο 17χρονος από την Κρήτη κατετάγη στην 4η θέση του αγωνίσματος και στη μάχη του στο τέλος με τον Γάλλο, Αντριέν Εσπριέ, που πήρε το χάλκινο μετάλλιο με 15:12.48.

Στη διάρκεια του τελικού ο Χουρδάκης ήταν στην 3η θέση από τα 500μ. μέχρι τα 600μ., στο πέρασμα στα 700μ., στα 850μ. και στα 1.200μ., όμως στο τέλος δεν άντεξε. Ο Πολωνός, Μικολάι Λιτομπόρσκι ήταν ο νικητής με 15:08.02 και ο Ισπανός, Χουάν Μπεχρέντ ακολούθησε σε 15:08.11.

Η Μπιλανάκου στην 6η θέση στα 50μ. ελεύθερο

Η Νεφέλη Μπιλανάκου έμεινε αρκετά πίσω από το ρεκόρ της στον τελικό στα 50μ. ελεύθερο και με 25.42 τερμάτισε στην 6η θέση, μαζί με τη Γερμανίδα, Λεόνιε Μαού.

Η 16χρονη κολυμβήτρια πέρασε με τον 4ο καλύτερο χρόνο των ημιτελικών (25:24), όμως στον τελικό έμεινε μακριά από αυτό το χρόνο. Η Βρετανίδα, Τεοντόρα Τέιλορ έγινε πρωταθλήτρια Ευρώπης με 24.82, η Ισπανίδα, Ιρένε Γκάλβε πήρε το ασημένιο με 25.02 και η Ρωσίδα, Κίρα Μανοχίνα το χάλκινο με 25.02

Tελικός για τον Κάλανδρο και τον Πετράκη

Δύο ακόμα ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς θα υπάρχουν στο απογευματινό πρόγραμμα της Παρασκευής (10/7).

Ο Γιώργος Κάλανδρος μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στα 200μ. πεταλούδα, θα αγωνιστεί και στον τελικό στα 100μ. πεταλούδα (19:00). Ο 17χρονος πήρε την πρόκριση με τον 8ο χρόνο των ημιτελικών (53.11), με τον Ιταλό, Φραντσέσκο Τσέολιν να είναι ο ταχύτερος με 52.45.

Ο Γιάννης Πετράκης θα είναι ανάμεσα στους φιναλίστ στα 200μ. ύπτιο (19:54). Ο 17χρονος σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στα 2:00.38, προκρίθηκε με τον 5ο καλύτερο χρόνο για τον τελικό. Ο Πολωνός, Ματέουζ Μπιενκόφσκι ήταν ο καλύτερος με 1:58.51.



