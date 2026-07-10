Ο Βαγγέλης Ντούμας κατέκτησε το ασημένιο στα 200μ. πρόσθιο στο Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων, γράφοντας ιστορία για την ελληνική κολύμβηση.

Ο Βαγγέλης Ντούμας πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στο ενεργητικό του, χαρίζοντας στην ελληνική αποστολή το δεύτερο μετάλλιό της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, που διεξάγεται στο Μόναχο. Ο 18χρονος αθλητής του Ολυμπιακού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο με χρόνο 2:11.37, ανεβαίνοντας για τέταρτη φορά στην καριέρα του στο βάθρο της διοργάνωσης.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Τούρκος Ντορούκ Γιογκουρτσούογλου με 2:09.43, ενώ τρίτος τερμάτισε ο Ιταλός Γκαμπριέλε Γκάρτζια με 2:13.07. Ο Ντούμας ακολούθησε τον ρυθμό του πρωτοπόρου στο πρώτο μισό της κούρσας, διατήρησε όμως με άνεση τη δεύτερη θέση, πλησιάζοντας το ατομικό του ρεκόρ (2:10.76), που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και νέων Κ23.

Με αυτή τη διάκριση, ο Έλληνας κολυμβητής έγινε ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού που κατακτά μετάλλιο σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος εφήβων/νεανίδων, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία του στην κορυφή.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιώργος Κάλανδρος στα 100μ. πεταλούδα. Ο 17χρονος τερμάτισε έκτος στον τελικό με 52.83, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και καταρρίπτοντας την επίδοση του Φώτη Κολιόπουλου (52.87), που κρατούσε από το 2009. Νικητής ήταν ο Εγκόρ Μπαράνοφ με 52.20, μπροστά από τον Ιταλό Φραντσέσκο Τσεολίν (52.23) και τον Ισπανό Χοακίν Παβόν (52.55).

Στον τελικό των 200μ. ύπτιο, ο Γιάννης Πετράκης κατέλαβε την έβδομη θέση με 2:00.50, επίδοση πολύ κοντά στο ατομικό του ρεκόρ που είχε πετύχει στον ημιτελικό. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Νέιθαν Μουρατόρι με 1:55.88.

Στα 100μ. ελεύθερο νεανίδων, η Νεφέλη Μπιλανάκου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στους ημιτελικούς με χρόνο 56.04, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση και μένοντας μακριά από το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων (55.70), το οποίο είχε πετύχει τον Μάιο.