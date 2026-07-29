Κουλιεράκης: Ετοιμάζει πρόταση η Ρόμα
Ύστερα από μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, όπου μέτρησε τέσσερα γκολ σε 33 εμφανίσεις, ο Κουλιεράκης είναι... καυτός στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Μετά από τη Μπενφίκα ο 22χρονος αμυντικός μπήκε και ραντάρ της Ρόμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας στόπερ έχει ήδη αρκετές προτάσεις μετά τον υποβιβασμό της ομάδας του και το σενάριο να φύγει από την ομάδα δεν είναι απίθανό. Μάλιστα όπως αποκαλύπτει ιταλός ρεπόρτες η Ρόμα ετοιμάζει ήδη πρόταση για τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ.
Το γεγονός ότι ο Έλληνας οπισθοφύλακας δεσμεύεται με τη Βόλφσμπουργκ έως το 2029 ενδέχεται να παίξει ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.Να θυμίσουμε πως ο Κουλιεράκης μετακόμισε στη Γερμανία το 2024 από τον ΠΑΟΚ έναντι 11.750.000 ευρώ.
La #Roma studia un’offerta per il difensore centrale Konstantinos #Koulierakis, greco classe 2003 del #Wolfsburg che ha mercato in Premier e Liga— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 29, 2026
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