Στα «ραντάρ» της Ρόμα ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, όπως αποκαλύπτει Ιταλικό ρεπορτάζ.

Ύστερα από μια εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, όπου μέτρησε τέσσερα γκολ σε 33 εμφανίσεις, ο Κουλιεράκης είναι... καυτός στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού. Μετά από τη Μπενφίκα ο 22χρονος αμυντικός μπήκε και ραντάρ της Ρόμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Πιο συγκεκριμένα ο Έλληνας στόπερ έχει ήδη αρκετές προτάσεις μετά τον υποβιβασμό της ομάδας του και το σενάριο να φύγει από την ομάδα δεν είναι απίθανό. Μάλιστα όπως αποκαλύπτει ιταλός ρεπόρτες η Ρόμα ετοιμάζει ήδη πρόταση για τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ.

Το γεγονός ότι ο Έλληνας οπισθοφύλακας δεσμεύεται με τη Βόλφσμπουργκ έως το 2029 ενδέχεται να παίξει ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ.Να θυμίσουμε πως ο Κουλιεράκης μετακόμισε στη Γερμανία το 2024 από τον ΠΑΟΚ έναντι 11.750.000 ευρώ.