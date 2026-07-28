Με τις τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή, η εθνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης ταξίδεψε για το Παρίσι και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, με τα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης και των καταδύσεων να ανοίγουν τη διοργάνωση την Παρασκευή (31/7).

Η αποστολή της εθνικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης, έχοντας στη σύνθεσή της τις τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή, αναχώρησε την Τρίτη (28/7) για τη γαλλική πρωτεύουσα. Συνολικά την απαρτίζουν 12 αθλήτριες κι ένας αθλητής.

Μαζί τους οι προπονήτριες Mονγκ Τσεν, Σεσίλια Χιμένεθ Νιέτο και Ζωή Βουτυράκη, ο φυσικοθεραπευτής ο Γιώργος Δεμέτης και ο γιατρός Σπύρος Μπάλλας.

H σύνθεση της εθνικής ομάδας