Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Με τις τρίδυμες Αλεξανδρή η εθνική ομάδα στο Παρίσι
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, με τα αγωνίσματα της καλλιτεχνικής κολύμβησης και των καταδύσεων να ανοίγουν τη διοργάνωση την Παρασκευή (31/7).
Η αποστολή της εθνικής ομάδας καλλιτεχνικής κολύμβησης, έχοντας στη σύνθεσή της τις τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή, αναχώρησε την Τρίτη (28/7) για τη γαλλική πρωτεύουσα. Συνολικά την απαρτίζουν 12 αθλήτριες κι ένας αθλητής.
Μαζί τους οι προπονήτριες Mονγκ Τσεν, Σεσίλια Χιμένεθ Νιέτο και Ζωή Βουτυράκη, ο φυσικοθεραπευτής ο Γιώργος Δεμέτης και ο γιατρός Σπύρος Μπάλλας.
H σύνθεση της εθνικής ομάδας
- Άννα Μαρία Αλεξανδρή (ελεύθερο ντουέτο, τεχνικό ντουέτο)
- Βασιλική Αλεξανδρή (ελέθερο σόλο, τεχνικό σόλο, (ελεύθερο ντουέτο, τεχνικό ντουέτο)
- Ειρήνη Μαρίνα Αλεξανδρή (ελεύθερο ντουέτο, τεχνικό ντουέτο)
- Μαρία Αμεράλη (Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Θάλεια Δάμπαλη (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Γεωργία Ζαγγανά (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Βασιλική Θάνου (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Όλγα Ιμβριώτη (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Ισμήνη Καραβασίλη (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Στυλιανός Κουκουσέλης Φούσκης (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Σοφία Μαλκογεώργου (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
- Δανάη Τσαπραλή (Ελεύθερο ομαδικό, Τεχνικό ομαδικό, ακροβατικό)
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