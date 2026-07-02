Με 22 αθλητές κι αθλήτριες θα εκπροσωπηθεί η κολύμβηση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου τον Αύγουστο στο Παρίσι.

Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα φιλοξενηθεί στο Παρίσι από τις 31 Iουλίου μέχρι τις 16 Αυγούστου, είναι το κυρίαρχο γεγονός του καλοκαιριού για τον υγρό στίβο.

Η ΚΟΕ ανακοίνωσε τη σύνθεση των ομάδων της κολύμβησης, της κολύμβησης στην ανοιχτή θάλασσα, στις καταδύσεις που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ενώ απομένει να γίνει γνωστή η ομάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση.

Στην κολύμβηση η Ελλάδα θα πάρει μέρος με 22 αθλητές κι αθλήτριες, στο open water, που θα γίνει στα νερά του Σηκουάνα με δύο αθλητές και μια αθλήτρια και στις καταδύσεις με δύο αθλητές.

H ομάδα της κολύμβησης (10-16 Αυγούστου)

Απόστολος Σίσκος (Αθλητική Ακαδημία Αστέρια), Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Δανιήλ Γιουρτζίδης, Ανδρέας Βαζαίος, Νικόλ Παυλοπούλου, Γεωργία Δαμασιώτη, Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης, Κωνσταντίνος Στάμου (Παλαιό Φάληρο), Απόστολος Χρήστου, Στέργιος Μπίλας, Απόστολος Παπαστάμος, Μάριος Ζαφειρόπουλος, Βαγγέλης Ντούμας, Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, Άννα-Αυγούστα Βλάχου, Μάνια Τασάκου (Ολυμπιακός), Άννα Ντουντουνάκη (Παναθηναϊκός), Βασίλης Κακουλάκης, Δημήτρης Μάρκος, Ελένη Αντωνιάδου (ΠΑΟΚ), Ιάσων Ρούτουλας (ΣΚ Ροή), Άρτεμις Βασιλάκη (Τρίτων Ηρακλείου).

Η ομάδα στο open water (4-8 Αυγούστου)

Άλκης Κυνηγάκης, Κωνσταντής Χουρδάκης (Ολυμπιακός), Γεωργία Μακρή (Γλαύκος Περιστερίου).

H ομάδα στις καταδύσεις (31/7-6/8)

Θεόφιλος Αυθίνος (Αργώ), Σταύρος Σιφναίος (Πέντε Κύκλοι).



