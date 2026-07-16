Οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή ξανά με τα χρώματα της Ελλάδας

Έπειτα από 14 χρόνια οι τρίδυμες αδελφές Αλεξανδρή θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν για την Ελλάδα στις πισίνες του κόσμου, με τις πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης να κάνουν αρχή από το επικείμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι, που ξεκινά στις 31 Ιουλίου.

Η World Aquatics άναψε το «πράσινο» φως ώστε οι Άννα-Μαρία, Ειρήνη και Βασιλική Αλεξανδρή για να αγωνιστούν με τα χρώματα της Ελλάδας. Οι πρωταθλήτριες γεννήθηκαν στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 1997, μεγάλωσαν στον Βόλο και από το 2012 μέχρι και πέρυσι εκροσώπησαν την Αυστρία.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, οι τρεις κορυφαίες αθλήτριες απέκτησαν το δικαίωμα να αγωνίζονται εκπροσωπώντας την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις, ανοίγοντας ένα νέο, ιδιαίτερα ελπιδοφόρο κεφάλαιο τόσο στη δική τους σπουδαία πορεία όσο και στην ιστορία της ελληνικής καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Την ενημέρωση έκανε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Κυριάκος Γιαννόπουλος, στον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος μετέφερε τα ευχάριστα νέα στηην ώρα που έκαναν προπόνηση στο ΟΑΚΑ.

«Xαρήκαμε πάρα πολύ όταν ακούσαμε τα νέα από τον κ. Κούβελο , πανηγυρίσαμε και αρχίσαμε να χοροπηδάμε. Το πιστεύαμε και ήμασταν σίγουρες, ότι θα αγωνιστούμε ξανά με την Ελλάδα, αλλά μέχρι να μάθουμε την τελική απόφαση, ήμασταν κάπως συγκρατημένες. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα εκπροσωπούμε και πάλι την Ελλάδα, είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένες γιατί γυρίσαμε και τυπικά σπίτι μας. Τα λόγια του κ. Κούβελου μάς έδωσαν μεγάλη δύναμη και τη συνέχεια της προπόνησης της κάναμε με διαφορετική διάθεση γιατί πλέον έχουμε έξτρα κίνητρο», είπαν οι τρίδυμες αδερφές.

Ο κ. Κούβελος σημείωσε: «Σήμερα είναι μία μεγάλη ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Η έγκριση της World Aquatics και η δυνατότητα των αδελφών Αλεξανδρή να αγωνίζονται πλέον με τα χρώματα της Ελλάδας αποτελεί μια εξέλιξη που μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία. Με την απόφαση αυτή ευοδώθηκαν οι δύσκολες και εντατικές προσπάθειες που κάναμε ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί με την ΚΟΕ εδώ και αρκετό καιρό, για να επιστρέψουν τα κορίτσια στην Ελλάδα και να φορέσουν το εθνόσημο.

Πρόκειται για τρεις αθλήτριες παγκόσμιας κλάσης, με σπουδαία διαδρομή και τεράστια εμπειρία, οι οποίες έρχονται να ενισχύσουν την Εθνική μας ομάδα και να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά αθλητριών. Είναι, όμως, και τρία καταπληκτικά κορίτσια που θα τιμήσουν τη χώρα μας με κάθε τρόπο. Τις καλωσορίζουμε θερμά στην ελληνική αθλητική οικογένεια και είμαστε βέβαιοι ότι μαζί θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές και νέες διεθνείς επιτυχίες. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ήταν, είναι και θα είναι πάντα στο πλευρό τους».

Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος Κυριάκος Γιαννόπουλος τόνισε: «Καλώς ορίζουμε τις αδελφές Αλεξανδρή επίσημα πίσω στην πατρίδα τους και τις ευχόμαστε καλή επιτυχία στους μελλοντικούς στόχους τους . Ευχαριστούμε την κολυμβητική ομοσπονδία της Αυστρίας για την πολύχρονη βοήθειά τους στις αθλήτριες και τη συμβολή τους στην αγωνιστική πρόοδο τους και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ειδικά τον Πρόεδρο, Ισίδωρο Κούβελο για την βοήθειά τους».

Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες του κόσμου στην καλλιτεχνική κολύμβηση, έχοντας κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις και μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, ενώ η παρουσία τους αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας σε όλα τα μεγάλα διεθνή ραντεβού των επόμενων ετών, με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.