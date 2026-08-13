Τελικός Super Cup 2026: Το Ομιλίτικο «πάρτι» συνεχίστηκε στους δρόμους του Ηρακλείου
Ο ΟΦΗ μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες έβγαλε δυο φορές τον κόσμο του στους δρόμους του Ηρακλείου. Μετά τον ιστορικό θρίαμβο του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας οι Κρητικοί κατέκτησαν το παρθενικό τους Super Cup.
Ο Όμιλος σήκωσε τρόπαιο στον τόπο του και όπως είναι φυσικό το... πάρτι μεταφέρθηκε από τις εξέδρες του Παγκρητίου Σταδίου στους δρόμους της πόλης.
Το video του Gazzetta από το Ηράκλειο
⚪️💪 Οι φίλοι του ΟΦΗ έχουν βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του Super Cup.#ofifc pic.twitter.com/9cTISyILUe— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Κόντης: «Είμαι συλλέκτης τροπαίων, σημαντικό για το ποδόσφαιρο να έχουμε εικόνες όπως αυτή με τον Μάριο Ηλιόπουλο»
- ΑΕΚ - ΟΦΗ (τελικός Super Cup): Ο Κόντης... τράβηξε τον Τζώρτζογλου για να σηκώσουν το Κύπελλο οι παίκτες!
- Τα ενθύμια του Φούντα από το Super Cup: Το καρεκλάκι, το διχτάκι και το πούρο του θριάμβου