Τελικός Super Cup 2026: Το Ομιλίτικο «πάρτι» συνεχίστηκε στους δρόμους του Ηρακλείου

Τελικός Super Cup 2026: Το Ομιλίτικο «πάρτι» συνεχίστηκε στους δρόμους του Ηρακλείου

Βασίλης Μπαλατσός
Τελικός Super Cup 2026: Το Ομιλίτικο «πάρτι» συνεχίστηκε στους δρόμους του Ηρακλείου

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Το «πάρτι» για την κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ μεταφέρθηκε από τις εξέδρες στου δρόμους του Ηρακλείου.

Ο ΟΦΗ μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες έβγαλε δυο φορές τον κόσμο του στους δρόμους του Ηρακλείου. Μετά τον ιστορικό θρίαμβο του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας οι Κρητικοί κατέκτησαν το παρθενικό τους Super Cup.

Ο Όμιλος σήκωσε τρόπαιο στον τόπο του και όπως είναι φυσικό το... πάρτι μεταφέρθηκε από τις εξέδρες του Παγκρητίου Σταδίου στους δρόμους της πόλης.

Το video του Gazzetta από το Ηράκλειο

     

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