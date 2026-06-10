Όλγα Ιμβριώτη στο GWomen: «Πρώτος στόχος μου η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

Η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο της World Aquatics, στην Ποντεβέδρα της Ισπανίας, ήταν το πιο πρόσφατο επίτευγμά της. Είχαν προηγηθεί το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Παρίσι τον περασμένο Μάρτιο και το -επίσης- χάλκινο με τα χρώματα του Πανιωνίου Γ.Σ. Σμύρνης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN κατηγορίας γυναικών, σε μία ακολουθία που έρχεται να πιστοποιήσει πως η Όλγα Ιμβριώτη, με τη σκληρή δουλειά και το πάθος της, έχει όλο το μέλλον μπροστά της!

Γεννημένη στις 3 Σεπτεμβρίου 2007 στη Θεσσαλονίκη και με καταγωγή από τη Λήμνο, η νεαρή αθλήτρια αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του νεοσύστατου τμήματος καλλιτεχνικής κολύμβησης του Πανιωνίου, όπου συναντήθηκε ξανά με την προπονήτρια Βιβή Λιθαδιώτη, με την οποία αντάμωσε για πρώτη φορά στον ΠΑΟΚ το 2017.

Η καθοριστική συνάντηση τους, όμως, συνέβη τη σεζόν 2021-22 στην Εθνική Ομάδα Κορασίδων Α', όπου η σκληρή δουλειά της Όλγας ανταμείφθηκε με το πρώτο της ευρωπαϊκό μετάλλιο στο Montceau-les-Mines της Γαλλίας!

Με την εισαγωγή της στο Πανεπιστήμιο (από το Σεπτέμβρη του 2025 φοιτά στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών) και τη μετακόμιση της στην Αθήνα, πετυχαίνει πλέον νέες διακρίσεις τόσο με τα «κυανέρυθρα», όσο και με τα χρώματα της Εθνικής, την οποία εκπροσωπεί ανελλιπώς από την ηλικία των 15 ετών!

Η Όλγα Ιμβριώτη μίλησε στο GWomen για τις επιτυχίες της και για το απαιτητικό «μονοπάτι» του πρωταθλητισμού που επιφυλάσσει δυσκολίες, αλλά και συγκινήσεις.

Αθλητισμός σε κορυφαίο επίπεδο και συγχρόνως σπουδές σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών). Τι δυσκολίες κρύβονται πίσω από αυτή την απαιτητική πραγματικότητα;

«Ο πρωταθλητισμός από μόνος του είναι εξαιρετικά δύσκολος για τον κάθε αθλητή που έχει επιλέξει να τον ακολουθήσει. Όταν προστίθεται και το κομμάτι της εκπαίδευσης, το έργο του γίνεται ακόμα πιο απαιτητικό.

Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί μέρος της ζωής μου ήδη από μικρή ηλικία, γεγονός που διευκόλυνε την εξοικείωσή μου με τη διαχείριση του χρόνου μου, έτσι ώστε να καταφέρω να επιτύχω

τόσο στον πρωταθλητισμό όσο και στην ακαδημαϊκή μου πορεία. Ωστόσο, υπάρχουν και στιγμές όπου έχω θυσιάσει την προσήλωσή μου στον ακαδημαϊκό τομέα λόγω αγώνων ή άλλων υποχρεώσεων με την εθνική ομάδα. Πρώτος στόχος μου αυτή την στιγμή αποτελεί η πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τον λόγο αυτό έχω βάλει προτεραιότητα την καλλιτεχνική κολύμβηση, προσπαθώντας δευτερευόντως να συμμετέχω σε εργαστήρια και στις εξετάσεις της σχολής μου».

Photo Credit: shooting lights

Πρόσφατες διακρίσεις σου αποτέλεσαν κατά σειρά η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Παρίσι, η κατάκτηση του χάλκινου μετάλλιου στο αγώνισμα του Τεχνικού Σόλο γυναικών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα OPEN κατηγορίας και η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ισπανία. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι σου;

«Έχουμε μπροστά μας μία εξίσου δυνατή συμμετοχή στο Super Final στον Καναδά, αλλά και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον Αύγουστο στο Παρίσι, όπου στόχος μας είναι να δείξουμε ξανά την εξέλιξή μας. Καλούμαστε να συναγωνιστούμε με ομάδες υψηλού επιπέδου, όμως σκοπός μας παραμένει φυσικά να κατακτήσουμε και άλλα μετάλλια! Άλλωστε, η κατάκτηση ενός μεταλλίου σε παγκόσμιο κύπελλο αποτελεί πάντα σπουδαία αναγνώριση και, συγχρόνως, αυξάνει την αυτοπεποίθηση μας και για τους υπόλοιπους αγώνες της χρονιάς».

«Είμαι υγιέστερο να θέτεις στόχους και να μην έχεις προσδοκίες»

Χρόνο με το χρόνο καθιερώνεσαι ολοένα και περισσότερο στον χώρο της Καλλιτεχνικής Κολύμβησης. Εύλογο είναι να αυξάνονται και οι απαιτήσεις σου, όπως και οι προσδοκίες που υπάρχουν στο πρόσωπό σου. Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα σού δημιουργούνται μέσα από αυτή την εξέλιξη;

«Στον αθλητισμό είναι υγιέστερο να μην έχουμε προσδοκίες από τον εαυτό μας, αλλά να θέτουμε στόχους. Κάθε χρόνο οι στόχοι μου είναι υψηλοί τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, ενώ παράλληλα αυξάνονται και οι απαιτήσεις των προπονητριών μου. Βλέποντας την πρόοδό μου από τότε που ξεκίνησα μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι πως νιώθω χαρούμενη. Παρόλο που υπήρχαν πολλές δύσκολες στιγμές, είμαι ευχαριστημένη με την πορεία μου και με το σημείο στο οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ανυπομονώντας παράλληλα για το μέλλον και τη συνέχεια της εξέλιξής μου».

Σε μία εποχή που ο ψηφιακός κόσμος κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος, ένα μεγάλο μέρος της δικής σου ζωής βρίσκεται μέσα στις πισίνες. Μπορεί να επιτευχθεί η ισορροπία ανάμεσα στα Smart phone και τον αθλητισμό;

«Καθώς ο χρόνος μου είναι περιορισμένος λόγω των πολύωρων προπονήσεων και των ακαδημαϊκών μου υποχρεώσεων, το κινητό λειτουργεί περισσότερο ως μέσο ενημέρωσης και λιγότερο ως μέσο χαλάρωσης».

Το καλοκαίρι άφησες τη Θεσσαλονίκη και μετακόμισες στην Αθήνα. Πώς βιώνεις αυτή την αλλαγή;

«Η αλλαγή περιβάλλοντος από τα τέλη του 2024 δεν είναι κάτι καινούργιο για εμένα. Από την ηλικία των 14 ετών ερχόμουν στην Αθήνα για καμπ προετοιμασίας της εθνικής ομάδας. Όμως, από το 2024 διαμένω μόνιμα εδώ, κάτι που είναι αρκετά δύσκολο καθώς πολλοί άνθρωποι που αγαπώ βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη και μπορώ να τους βλέπω μόνο σε περιόδους που δεν έχουμε προπονήσεις».

H Όλγα Ιμβριώτη με την υπεύθυνη προπονήτρια του Πανιώνιου, Βιβή Λιθαδιώτη

«Ο Πανιώνιος με έχει υποστηρίξει από την πρώτη στιγμή»

Στον Πανιώνιο Γ.Σ. Σμύρνης ασκείσαι υπό την καθοδήγηση της Βιβής Λιθαδιώτη, με την οποία είχες συνεργαστεί, επίσης, στον ΠΑΟΚ και στην εθνική ομάδα. Παίζει ρόλο η χημεία με την προπονήτρια στην επίτευξη στόχων;

«Η χημεία μεταξύ προπονητή και αθλητή είναι πολύ σημαντική καθώς είναι αυτή που, σε συνδυασμό με τις ικανότητες του προπονητή, μπορεί να κρίνει την εξέλιξη του αθλητή. Στη δική μου περίπτωση, είμαι πάρα πολύ τυχερή καθώς η κυρία Βιβή Λιθαδιώτη, εκτός από εξαιρετική προπονήτρια, είναι και πολύ υποστηρικτικός και δοτικός άνθρωπος, γεγονός που συμβάλλει στην άριστη συνεργασία μας».

Πώς αισθάνεσαι στη νέα σου αθλητική οικογένεια;

«Ο Πανιώνιος με έχει υποστηρίξει από τη στιγμή που εντάχθηκα στην ομάδα. Ακόμα και σε ιδιαίτερες συνθήκες, όπως στη μη συμμετοχή μου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα νεανίδων, λόγω εξωτερικών παραγόντων, το διοικητικό συμβούλιο και η πληρεξούσια δικηγόρος έδρασαν άμεσα, δημιουργώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ώστε να διασφαλίσουν την συμμετοχή μου στο επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα γυναικών, στηρίζοντάς με παράλληλα και σε ανθρώπινο επίπεδο».