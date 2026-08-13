Γρηγορίου: «Κρατάω το πρώτο ημίχρονο, θα γίνουν κι άλλες μεταγραφές»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναφέρθηκε στα διαφορετικά αγωνιστικά πρόσωπα του Άρη στη βαριά ήττα από τη Νάπολι σε φιλικό παιχνίδι στην Ιταλία.

Ο προπονητής του Άρη υποστήριξε ότι η αποστολή της ομάδας του ήταν εξαιρετικά δύσκολη απέναντι σε μια ομάδα απροσδιόριστης ποιότητας. «Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με αδιαμφισβήτητη ποιότητα. Μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τα θετικά και κυρίως για τα αδύνατα σημεία μας. Στο πρώτο ημίχρονο θα σταθώ, στο οποίο ήμασταν ανταγωνιστικοί και αρκετά καλοί, αλλά δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ στο τελευταίο λεπτό. Στο δεύτερο, η κόπωση παράλληλα με το ότι η Νάπολι συνέχισε στον ίδιο ρυθμό φέρνοντας στον αγώνα παίκτες μεγάλης ποιότητας δεν μας επέτρεψε να κάνουμε περισσότερα».

Ρωτήθηκε για τη διαφορετική εικόνα της ομάδας στο φιλικό που είχε προηγηθεί με τη Μόντσα. «Ναι χτυπάει άσχημα το σκορ αλλά άλλο η Μόντσα η οποία φέτος ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία κι έχει κάνει καλή ομάδα και άλλο η Νάπολι με παίκτες παγκόσμιας κλάσης… Δεν θα μας επηρεάσει γιατί επαναλαμβάνω ότι κρατάμε κομμάτια του αγώνα και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με σκοπό να είμαστε ανταγωνιστικοί».

Ρωτήθηκε για το ότι κράτησε στο γήπεδο τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν και τον Κέρκεζ και υποστήριξε ότι… «μετά από αυτούς τους παίκτες είναι τα παιδιά που ήρθαν από την Κ19. Θέλαμε να πάμε με τους παίκτες που θα είναι βασικοί (στους πρώτους αγώνες) στο Κύπελλο και στο Πρωτάθλημα» Σχετικά με τη συμφωνία με τον Ζερεμί Πετρίς απάντησε ότι… «αυτή δεν σχετίζεται με πιθανή μετατόπιση του Φαντιγκά. Έπρεπε να αποκτήσουμε ένα δεύτερο μπακ και το κάναμε. Θα μας βοηθήσει με την ποιότητά του και την εμπειρία του. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες μεταγραφές».