Ολυμπιακός: Στους 344 οι τίτλοι, υποδοχή για το χάντμπολ στον Ρέντη!
Στους 344 έφτασαν για τον Ολυμπιακό οι τίτλοι (εγχώριοι και διεθνείς) στα πέντε βασικά ομαδικά Ολυμπιακά αθλήματα, σε επίπεδο ανδρών -γυναικών. Αυτό έγινε μετά τον τίτλο στο χάντμπολ. Οι «ερυθρόλευκοι» παραμένουν στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας των πιο επιτυχημένων -βάσει τίτλων- πολυαθλητικων συλλόγων στην Ευρώπη.
Η λίστα των 344 τίτλων του Ολυμπιακού
- Ποδόσφαιρο: 84
- Μπάσκετ Ανδρών: 36
- Πόλο Ανδρών: 74
- Βόλεϊ Ανδρών: 66
- Πόλο Γυναικών: 32
- Βόλεϊ Γυναικών: 22
- Μπάσκετ Γυναικών: 16
- Χάντμπολ Ανδρών: 14
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (84)
UEFA Europa Conference League: 1
Βαλκανικό Kύπελλο: 1
Πρωταθλήματα: 48
Κύπελλα: 29
Super Cup Ελλάδας: 5
ΜΠΑΣΚΕΤ (36)
Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1
Πρωταθλήματα Ευρώπης (Euroleague): 4
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 12
Super Cup Ελλάδας: 4
ΒΟΛΕΪ ΑΝΔΡΩΝ (66)
Κύπελλα Κυπελλούχων: 2
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 32
Κύπελλα: 19
League Cup: 8
Super Cup Ελλάδας: 4
ΒΟΛΕΪ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (22)
CEV Challenge Cup: 1
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 11
Super Cup Ελλάδας: 1
ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ (74)
Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Champions League): 2
LEN Super Cup: 1
Πρωταθλήματα: 39
Κύπελλα: 27
Super Cup Ελλάδας: 5
ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (32)
Πρωταθλήματα Ευρώπης (LEN Euroleague): 3
LEN Trophy: 1
LEN Super Cup: 3
Πρωταθλήματα: 15
Κύπελλα: 7
Super Cup Ελλάδας: 3
ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (16)
Πρωταθλήματα: 9
Κύπελλα: 6
Super Cup Ελλάδας: 1
XANΤΜΠΟΛ (14)
Πρωταθλήματα: 6
Κύπελλα: 4
Super Cup Ελλάδας: 4
Από εκεί και πέρα ο κόσμος του Ολυμπιακού θα υποδεχθεί στις 21.30 το βράδυ τον Ρέντη την ομάδα χάντμπολ. Εκεί θα αποθώσει τους Ερυθρόλευκους για τον τίτλο τους.
