Η ΑΕΚ έχασε το αήττητο από τον ΠΑΟΚ, όμως διατήρησε το πλεονέκτημα για την πρωτιά

Ο ΠΑΟΚ υποχρέωσε την ΑΕΚ στην πρώτη φετινή της ήττα στην Α1 χάντμπολ γυναικών, επικρατώντας με 24-23 στο ΟΑΚΑ, όμως οι «κιτρινόμαυρες» διατήρησαν το πλεονέκτημα για την 1η θέση.

Η ΑΕΚ είδε η απόλυτη πορεία της στο πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών να σταματά από τον ΠΑΟΚ, που πέρασε νικηφόρα από το «Γ. Κασιμάτης» με 24-23, στο εξ αναβολής ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής, όμως η Ένωση διατήρησε το πλεονέκτημα στη μεταξύ τους ισοβαθμίας για την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το απόλυτο πλεονέκτημα στα play offs.

Η ΑΕΚ είχε νικήσει με 30-24 στον αγώνα του α' γύρου κι είχε το μεγάλο πλεονέκτημα απέναντι στον ΠΑΟΚ, που θα έπρεπε να καλύψει την παραπάνω διαφορά για πάρει την 1η θέση.

Ο ΠΑΟΚ πλησίασε σε απόσταση δύο βαθμών, έχοντας κι ένα παιχνίδι λιγότερο, με την Αναγέννηση Άρτας στην Πυλαία στις 11 Φεβρουαρίου και με βάση το πρόγραμμα θα συνεχίσει με νίκες μέχρι και τη 18η αγωνιστική.

Η ΑΕΚ για να σφραγίσει και μαθηματικά την πρώτη θέση θα χρειαστεί πλέον να πάρει τους δύο βαθμούς απέναντι στην πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία, την οποία θα υποδεχθεί τη 17η αγωνιστική.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο ντέρμπι, προηγήθηκε με 5-2 στο 6' και 6-4 στο 15'. Η ΑΕΚ στη συνέχεια προσπέρασε με 7-6 (25') κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ της 10-8.

Οι «κιτρινόμαυρες» διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα, προηγήθηκαν με 16-13 (43'), όμως ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Πήρε ξανά κεφάλι στο σκορ με 20-19 (53'), έφθασε στο 23-21 (57') και 24-22, με την ΑΕΚ να μειώνει σε 24-23 (59:34) και στα τελευταία δευτερόλεπτα, υπό την πίεση του χρόνου, να μην έχει την καλύτερη επιλογή για την ισοφάριση.

Η βαθμολογία

(12η αγωνιστική)