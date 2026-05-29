Ο κόσμος του Ολυμπιακού περίμενε πώς και πώς την ομάδα για να την αποθεώσει για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος σήκωσε την κούπα του Πρωταθλήματος στο άθλημα του χάντμπολ μέσα στο «σπίτι» της μεγάλης του αντιπάλου του, της ΑΕΚ. Μετά την στέψη του τίτλου υπήρξε και η αποθέωση του κόσμου που περίμενε την ομάδα στον Ρέντη και με τον αρχηγό των Πειραιωτών, Πέτρο Κανδύλα, να σηκώνει ψηλά την κούπα.

Για την ιστορία η ομάδα χάντμπολ του Ολυμπιακού βγήκε Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τρίτη σερί χρονιά. Συνολικά ήταν η έκτη φορά στην ιστορία της που πήρε Πρωτάθλημα στο χάντμπολ ανδρών.

Με κορυφαίους τους Παπάζογλου (MVP), Σλίσκοβιτς και τον τερματοφύλακα Παπαντωνόπουλο σε εξαιρετική μέρα, οι «Ερυθρόλευκοι» νίκησαν με 31-27 την ΑΕΚ στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, για τον τέταρτο τελικό των play Offs της Handball Premier, έκαναν το 3-1 στη σειρά και σήκωσαν τον τίτλο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν 2025-26, με την επίτευξη του τρεμπλ, μετά την κατάκτηση και του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται, πλέον, στην τρίτη θέση των ομάδων με τα περισσότερα Πρωταθλήματα χάντμπολ στην Ελλάδα, με έξι κατακτήσεις (πέντε η ΑΕΚ, εννιά ο Φίλιππος Βέροιας και δέκα ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας).