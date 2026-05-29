Ο Ολυμπιακός με περισσότερες λύσεις νίκησε την ΑΕΚ με 31-27 στο ΟΑΚΑ και με 3-1 νίκες κατέκτησαν τον 3ο διαδοχικό και 6ο συνολικά τίτλο τους στη Handball Premier.

O Ολυμπιακός για 3η συνεχόμενη χρονιά παρέμεινε στην κορυφή της Handball Premier. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 31-27 της ΑΕΚ στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» στο ΟΑΚΑ και πανηγύρισαν το 6ο πρωτάθλημα στην ιστορία του τμήματος και παράλληλα το τρεμπλ.

Ο 4ος τελικός στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, ουσιαστικά έδειξε αυτό που λίγο πολύ αναμενόταν, ο Ολυμπιακός με μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο του, έφθασε πανάξια στην 3η απαιτούμενη νίκη και στον τίτλο του πρωταθλήματος στη Handball Premier.

H AEK, μετά τις περιπέτειες του Ιανουαρίου, έφθασε στον τελικό του Κυπέλλου τον Φεβρουάριο και της Handball Premier, απέναντι στους «ερυθρόλευκους», όμως δεν άντεξε, μετά το break της Πρωτομαγιάς στον 1ο τελικό στη Ηλιούπολη.

Η «Ένωση» παίζοντας για πρώτη φορά στη φυσική της έδρα στους τελικούς, διατήρησε το προβάδισμα ενός με δύο γκολ μέχρι το 22ο λεπτό (12-11). Ο Ολυμπιακός με σερί 3-0 προσπέρασε με 14-12, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις για το 16-15 στο 1ο ημίχρονο.

Οι «κιτρινόμαυροι» έφθασαν μέχρι το 19-16 (33'), όμως η συνέχεια ανήκε στους παίκτες του Ολυμπιακού, που με επιθετικές αιχμές του Σλίσκοβιτς και Παπάζογλου, έφεραν τον τελικό στα δικά τους μέτρα. Πήραν τα ηνία του αγώνα, προσπέρασαν με 20-19 στο 39', με σερί 3-0 ξέφυγαν με 28-23 στο 53' και χωρίς να απειληθούν, έφθασαν στο τελικό 31-27.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 5-4, 7-6, 10-10, 13-14, 16-15 (ημχ.), 19-18, 20-21, 22-23, 23-26, 25-29, 27-31.

Oι πρωταθλητές

10 Ιωνικός Ν. Φ. (1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1992, 1993, 1999)

9 Φίλιππος Βέροιας (1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1994, 1995, 2003, 2016)

6 Ολυμπιακός (2018, 2019, 2022, 2024, 2025, 2026)

5 Πανελλήνιος (2000, 2002, 2004, 2006, 2007)

5 ΑΕΚ (2011, 2013, 2020, 2021, 2023)

3 ΠΑΟΚ (2009, 2010, 2015)