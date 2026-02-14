Α1 Γυναικών: Πέρασε από τη Νίκαια και παραμένει στην κορυφή ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ είχε ένα εύκολο απόγευμα στη Νίκαια νικώντας τον τοπικό Άρη με 37-16 για τη 14η αγωνιστική της Α1 γυναικών στο χάντμπολ. Μία νίκη που έφερε την ομάδα από της Θεσσαλονίκη με 26 βαθμούς στην κορυφή, έχοντας έναν αγώνα παραπάνω από την ΑΕΚ.
Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στα πρώτη λεπτά του ματς. Οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί γκολ - γκολ, μέχρι τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ ξέφυγε στα τρία τέρματα (9-12). Από εκεί και πέρα, το σύνολο του κόουτς Πελεκίδη κατάφερε να εκτοξεύσει το προβάδισμα στα εννέα τέρματα (11-20) στο τέλος του ημιχρόνου.
Αντίστοιχη ήταν η έκβαση του σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ είχε επιβάλλει για τα καλά το ρυθμό του. Έφτασε σε διψήφια διαφορά τερμάτων και έτσι έκλεισε το ματς, με το 37-16 να είναι το τελικό σκορ.
Τα πεντάλεπτα: 3-3, 6-7, 9-9, 9-12, 10-16, 11-20 (ημχ.), 11-25, 11-28, 12-29, 13-31, 15-33, 16-37.
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ (Ευαγγελάκου): Σκάλα, Μαυρογεώργη 1, Παπαδοπούλου 1, Σιτόγλου 4, Νιάρχου, Λυτρίβη 6, Μιχαλοπούλου, Μαντζώρου, Σιάπχα, Μανιά, Ταβλαρίδη 2, Παρέσογλου 2.
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 2, Τροχίδου Χ. 4, Τροχίδου Ελ., Γκάτζιου 5, Λιούκα 4, Ολζόβα, Σεβδίλη 3, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 7, Γκρμπάσεβιτς, Πρέμοβιτς, Κουλούρη 5, Μπουράτο 7, Μιλόγεβιτς, Μέντες Ντε Αλμέιδα.
Διαιτητές: Γερουλάνος- Παπαπαύλου, Παρατηρητής: Βελαώρας, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 2/3-1/4.
