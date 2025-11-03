ΑΕΚ: Τεράστια νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ στη Μίκρα στην Α1 χάντμπολ γυναικών
Το πρωτάθλημα της Α1 χάντμπολ γυναικών έπειτα από 13 χρόνια, μπορεί να μην εξελιχθεί σε υπόθεση για δύο, καθώς η ΑΕΚ πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από τη Μίκρα νικώντας τον ΠΑΟΚ με 30-24. στον αγώνα που ολοκλήρωσε τη 2η αγωνιστική.
Κι αν βρισκόμαστε μόλις στην αρχή, η ΑΕΚ έδειξε ότι είναι ικανή να μπει σφήνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τη Νέα Ιωνία.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προερχόταν από την εκτός έδρας νίκη επί της πρωταθλήτριας Νέας Ιωνίας, όμως είδε την ΑΕΚ να φθάνει πανάξια στη νίκη. Μετά το 20ό λεπτό η ΑΕΚ κυριάρχησε, δέχθηκε μόλις δύο γκολ μέχρι το τέλος του ημιχρόνου και προηγήθηκε με 18-12.
Με την Παζίνιο να πετυχαίνει επτά γκολ, η ΑΕΚ όχι απλά άντεξε, αλλά ουσιαστικά δεν κινδύνευσε στο 2ο ημίχρονο, φθάνοντας στο τελικό 30-24 και στο δύο στα δύο στο πρωτάθλημα.
Τα πεντάλεπτα: 3-2, 6-6, 8-9, 10-10, 12-16, 12-18 (ημχ), 14-19, 15-21, 19-23, 21-25, 22-26, 24-30
ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Ε. Τροχίδου, Μεντεσίδου, Κ. Κουκμίση 1, Γκάτζιου 4, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα 1, Σεβδίλη 3, Ανδρίτσου 3, Γκραμπάσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 4, Σελεμίδου 2, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 3.
ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου 4, Ρεσέντε Γκόμεζ, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 1, Κατσίκα 4, Παζίνιο 7, Σαρκιρή, Μανιά 2, Γκονσάλβες 2, Γκόμες 3, Μπαβαρέσκο 2, Ενρίκε 3.
Διαιτητές: Νάσκος- Τσιάνας, Παρατηρητής: Σίσκου, Δίλεπτα: 3-2, Πέναλτι: 3/3-2/2
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής - Βαθμολογία
Σάββατο 1/11
- Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών - Πανόραμα 28-27
- Πυλαία - Αναγέννηση Άρτας 30-30
- Άρης Νίκαιας - Νέα Ιωνία 17-30
Κυριακή 2/11
- Καματερό-Αθηναϊκός 20-19
Δευτέρα 3/11
- ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 24-30
Η βαθμολογία
- 1.ΑΕΚ 4
- 2.Πανόραμα 4
- 3.Καματερό 4
- 4.Αθηναϊκός 2
- 5.ΠΑΟΚ 2
- 6.Νέα Ιωνία 2
- 7.Πυλαία 1
- 8.Αναγέννηση Άρτας 1
- 9.Άρης Νίκαιας 0
- 10.ΠΑΣ Πανελλήνιος 0
