Εκρηκτική πρεμιέρα η ΑΕΚ στην Α1 γυναικών

Η ΑΕΚ άρχισε εντυπωσιακά στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών, νικώντας την Αναγέννηση Άρτας με 35-17 στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Το Καματερό με εννέα γκολ της Βασιλείου επικράτησε 31-25 της Πυλαίας, ενώ το Πανόραμα επικράτησε επί του Άρη Νικαίας με 33-21.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα

1η αγωνιστική

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Πανόραμα- Άρης Νικαίας 33-21

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 7-7, 9-8, 12-8, 16-10 (ημχ.), 18-11, 20-13, 23-14, 26-16, 31-19, 33-21.

Πανόραμα (Οικονόμου): Μπούσρα, Κακαφίκα 2, Πατσάνη 3, Γ. Παπαδοπούλου 3, Γιαννοπούλου 1, Πέγιου 1, Περτζεγκάι, Μούρνου 5, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 2, Μεϊμαρίδου 4, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 3, Κυρικλίδου 2, Αγ. Παπαδοπούλου 7.

Άρης Νίκαιας (Σκοδριάνος): Διακογιάννη 12, Σιτόγλου 2, Παπαδοπούλου Μ. 1, Μαυρογεώργη, Λούκου 2, Ματζώρου, Σαΐντοβα, Ανεστάκη, Λυτρίβη 2, Ταβλαρίδη 2, Παρεσόγλου.

Διαιτητές: Γράψας- Κυριακού, Παρατηρητής: Παρτεμιάν, Δίλεπτα: 2-2, Πέναλτι: 1/2-7/7.

ΓΑΣ Καματερού- Πυλαία 31-25

Τα πεντάλεπτα: 2-3, 5-5, 10-10, 12-12, 15-13 (ημχ.), 16-15, 20-17, 23-19, 25-20, 29-22, 31-25.

Καματερό (Δανήλος): Μ. Βασιλείου, Ναντότσι 2, Χριστοπούλου 5, Κουτρώτσιου 4, Λουρίδα, Αρχοντόγλου, Κούρτη 6, Δρουγκίδου, Μπανάση 1, Ψαριώτη 3, Παπαδοπούλου, Ταλάντζη, Α. Βασιλείου 9, Πατρώνη, Σακκελαρίου, Μαυροπούλου 1.

Πυλαία (Καραγκιοζόπουλος): Ιντζίδου, Χατζηνικολάου, Κουκμίση 8, Μήγγα 2, Αθανασία Τσιγαρίδα 3, Χριστοφόρις 2, Λίμα, Παπαδοπούλου 3, Κυριακίδου, Κουκλοτίδου 5, Πάσχου 2, Κιουκτσόγλου, Αθηνα Τσιγαρίδα, Γιούπα.

Διαιτητές: Γερουλάνος – Γερουλάνος, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 5-7, Πέναλτι: 3/3-1/2.

ΑΕΚ- Αναγέννηση Άρτας 35-17

Τα πεντάλεπτα: 3-1, 7-2, 10-3, 12-4, 14-4, 17-7 (ημχ.), 21-9, 22-10, 26-11, 28-13, 31-15, 35-17.

ΑΕΚ (Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Παναγιωτίδου 5, Ρεσέντε Γκόμεζ 2, Σαμολαδά 2, Ζενέλι 2, Κατσίκα 6, Σαρκιρή 3, Μανιά 3, Μπαβαρέσκο, Βιτκόφσκα 2, Παζίνιο 4, Ροντρίγκεζ 4, Γκόμες, Ενρίκε 2.

Αναγέννηση Άρτας (Λαζαρίδης): Βάσιλα, Τσαουσίδου 4, Αμβροσιάδου, Νούλα 1, Καπρινιώτη, Σπυριδοπούλου, Κωστοπούλου 3, Νικολάου 2, Προκοπίδου 3, Καραχαρίση 1, Μπίνα, Παπακοσμά, Μάγκου 2, Μάστακα 1.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Τόλιος, Παρατηρητής: Αντωνόπουλος, Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 4/5-2/2.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

«Σ. Καραλής» Βύρωνα 16:00 Αθηναϊκός - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου