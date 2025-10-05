Η ΑΕΚ παρά την ήττα της από τη Σέλφος με 27-24 στην Ισλανδία, ουσιαστικά δεν κινδύνευσε και έφθασε στην πανάξια πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup γυναικών.

Το παρθενικό ευρωπαϊκό ταξίδι της γυναικείας ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ θα έχει συνέχεια, παρά την ήττα από τη Σέλφος με 27-24 στην Ισλανδία, οι «κιτρινόμαυρες» πήραν την πρόκριση στον 3ο γύρο του EHF European Cup, καθώς στο πρώτο παιχνίδι είχαν επικρατήσει με 32-26 στο ΟΑΚΑ.

Η πρόκριση της ΑΕΚ είναι πανάξια, καθώς σε κανένα σημείο του αγώνα κινδύνευσαν ακόμα κι όταν η Σέλφος στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπάθησε να αντιστρέψει τα δεδομένα. Η ΑΕΚ με συνολικό σκορ 56-53 πέρασε στη φάση των «32» και την Τρίτη (7/10) θα μάθει την επόμενη αντίπαλό της στα διπλά παιχνίδια στις 8 και 16 Νοεμβρίου.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ καλά, προηγήθηκε με 4-1 και 5-3 στο 10' κι αυτό τη βοήθησε να ελέγξει καλύτερα τον ρυθμό του αγώνα, φθάνοντας σε διαφορές τριών γκολ (10-7, 11-8) και κλείνοντας το ημίχρονο με 12-11.

Η Σέλφος προσπέρασε μετά το 43ο λεπτό (17-16), όμως ποτέ δεν απείλησε την ΑΕΚ, ακόμα κι όταν με σερί 3-0 έφθασε στο 24-21 (56'), η ΑΕΚ βρήκε τις λύσεις η διαφορά να μην ανοίξει, με την ισλανδική ομάδα να παίρνει τη νίκη (27-24), που δεν είχε αντίκρισμα.

Τα πεντάλεπτα: 0-2, 3-5, 6-7, 7-10, 8-11, 11-12 (ημ.) 12-13, 15-16, 18-17, 20-21, 24-21, 27-24.

Σέλφος (Ορν Θράσταρσον): Γιόχανσντότιρ, Τιρφινγκσντότιρ , Μπρασταρντότιρ 5, Μπγιορνσντότιρ, Γιόχανσντότιρ, Έιναρσντότιρ 5, Σίβερουντ 5, Άνταλστεινσντότιρ 3, Γκιλφαντοτίρ 2, Ρίκχαρντσντότιρ 1, Ρέικνταλ, Μπγιαρνάντοτιρ, Μπορκελσντότιρ, Μάκγνουσντοτιρ 1, Ομαρσντότιρ, Μπραγκαντότιρ 5, Αχελσντότιρ.

ΑΕΚ (Βύρωνας Παπαδόπουλος): Πυριτίδου, Καρέλα, Βιτκόφσκα, Παναγιωτίδου 3, Σαμολαδά 2, Παναγιωταράκου, Γκόμες 1, Σαμολαδά, Ζενέλι 8, Κατσίκα 1, Παζίνιο 5, Σαρκίρη, Μανιά 1, Γκονσάλβες 3, Γκόμες, Μπαβαρέσκο, Χένρικ.

Διαιτητές: Ραντσένκο – Πέρσις (Λετονία). Πέναλτι: 4/6-3/4. Δίλεπτες: 1-6.

Αποκλεισμός με ισοπαλία για το Πανόραμα

Το Πανόραμα αναδείχθηκε ισόπαλο 28-28 με την Ιστόγκου στο Κόσοβο, όμως έχοντας ηττηθεί το Σάββατο με 39-31 έμεινε εκτός συνέχειας στο EHF European Cup.



Πανόραμα (Οικονόμου): Αζρί, Κακαφίκα, Πατσάνη 1, Κοσμά 1, Γ. Παπαδοπούλου 2, Γιαννοπούλου 5, Πέτζιου, Περγκετζάι, Μούρνου 4, Κουρτίδη, Καρακώστα, Τσιαμούρα 1, Μεϊμαρίδου 4, Χριστοδουλίδου, Κουκλοτίδου 6, Αγ. Παπαδοπούλου 4.