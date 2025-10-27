O ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στο ντέρμπι της πρώτης αγωνιστικής κόντρα στη Νέα Ιωνία με σκορ 24-22, κάνοντας δυναμική εκκίνηση στην Α1 Γυναικών στο χάντμπολ...

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή σεζόν στη A1 Γυναικών, επικρατώντας της Νέας Ιωνίας με 24-22 στο μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρουσίασε βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το Σούπερ Καπ της Βέροιας, παίρνοντας την άτυπη ρεβάνς και μαζί σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη για την πρωτιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Κομβική για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ήταν η Γκρμπάσεβιτς, που σημείωσε 6 τέρματα, ενώ εξαιρετική ήταν και η Σεβδίλη με 4 γκολ. Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, η Τσικνάκη αναδείχθηκε καθοριστική κάτω από τα δοκάρια, με κρίσιμες επεμβάσεις στα τελευταία λεπτά.

Από την άλλη πλευρά, η Νέα Ιωνία δεν είχε την ίδια συνοχή στην άμυνα όπως στο Κύπελλο, ενώ στάθηκε άτυχη καθώς είδε τις Τσάκαλου και Νταβίντοβιτς να αποχωρούν τραυματίες, γεγονός που την άφησε χωρίς βασικές λύσεις στο φινάλε.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 3-1, 4-4, 7-8, 9-12, 10-15 (ημχ), 12-17, 16-18, 19-21, 20-23, 22-24

ΟΦΝΙ (Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 1, Μιχαηλίδου, Καραμάνου, Κρνιτς 3, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου 3, Γιανούλια, Ν. Κεπεσίδου 2, Τσάκαλου 2, Γιαννοπούλου 3, Ρούσου 3, Νταβίντοβιτς 1, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 4.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Ε. Τροχίδου, Μεντεσίδου, Κ. Κουκμίση 1, Γκάτζιου 3, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα 2, Σεβδίλη 4, Ανδρίτσου 3, Γκραμπάσεβιτς 6, Πρέμοβιτς 4, Σελεμίδου 1, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητές: Ανταλής, Δίλεπτα: 0-3, Πέναλτι: 3/3-3/3