Ο ΠΑΟΚ πέτυχε το break απέναντι στην ΑΕΚ, νίκησε στο Καματερό με 28-25 για το 2-1 στις νίκες στους τελικούς της Α1 χάντμπολ γυναικών και θέλει άλλη για να στεφθεί πρωταθλητής.

Ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν το break απέναντι στην ΑΕΚ, στην προσπάθεια να επιστρέψει στην κορυφή και το πέτυχε στον 3ο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 χάντμπολ γυναικών. Νίκη στο Καματερό με 28-25, προσπέρασμα 2-1 στις νίκες και την Τρίτη 26 Μαΐου (18:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) μέσα στην έδρα του στο «Σπίτι του Χάντμπολ» έχει την πρώτη και μεγαλύτερη από τις δύο ευκαιρίες, για να πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλήματος. Κι αν τα καταφέρει θα φθάσει στους επτά συνολικά τίτλους και πρώτο έπειτα από τρία χρόνια.

Η πρωτάρα σε τελικούς ΑΕΚ, είδε την αρχηγό της Έρικα Ζενέλι να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα στο 11ο λεπτό, στο 2ο ημίχρονο γέμισε με άγχος, μένοντας με ένα μόλις γκολ στα τελευταία επτά λεπτά και έτσι η ήττα να έρχεται φυσιολογικά.



Tο πρώτο ημίχρονο είχε δύο όψεις. Η ΑΕΚ ξεκίνησε πολύ καλά, δέχθηκε το πρώτο γκολ στο 6ο λεπτό και αυτό τη βοήθησε να προηγηθεί με 3-0 και 4-1. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να ισορροπεί τα δεδομένα και με δύο γκολ από την Πρέμοβιτς πλησίασε στο 4-3.

Ακολούθησε ένα μπλακ άουτ για τις «κιτρινόμαυρες», που έχασαν με κόκκινη κάρτα την αρχηγό Έρικα Ζενέλι στο 11ο λεπτό, για μαρκάρισμα στην Ανδρίτσου. Ο ΠΑΟΚ με σερί 5-0, ξέφυγε με 8-5 στο 13΄ και με νέα τέσσερα διαδοχικά γκολ οι φιλοξενούμενες δημιούργησαν διπλό σκορ 12-6 (21') και μετά με 13-7.

Νέα αλλαγή στα δεδομένα του τελικού μετά το 23ο λεπτό. Η ΑΕΚ ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της στην άμυνα κι αθόρυβα μάζεψε τη διαφορά, καθώς πετυχαίνοντας το δικό της 5-0, πλησίασε στο 13-12 (28'), με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 15-13.

Ο ΠΑΟΚ συντήρησε προβάδισμα μέχρι δύο γκολ στο ξεκίνημα του 2ου ημιχρόνου (20-18). Η ΑΕΚ με τις Ενρίκε και Γκόμεζ ισοφάρισε σε 20-20 στο 39', .όμως δεν προσπέρασε ποτέ. Οι φιλοξενούμενες διατήρησαν το προβάδισμα με 22-20 και 24-22 (46'), με τα λάθη κι από τις δύο πλευρές να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Η ΑΕΚ πλησίασε στο ένα γκολ, η Σαμαλαδά σε άδεια εστία μείωσε σε 24-23 (51'), η Ενρίκε σε 25-24 (53'), όμως και πάλι οι παίκτριες του ΠΑΟΚ είχαν τις λύσεις.

H Mπουράτο έκανε το 26-24, η Ντε Αλμέιδα απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι της Ενρίκε, η Κερλίδη έφερε τον ΠΑΟΚ στο +3 (27-24) στο 57', με την Τροχίδου να «σφραγίζει» το break, για το 28-24 στο 59'.

To πρόγραμμα των τελικών

Παρασκευή 15 Μαΐου 1oς τελικός

Τρίτη 19 Μαΐου 2oς τελικός

Σάββατο 23 Μαΐου 3ος τελικός

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 25-28

Τρίτη 26 Μαΐου 2026 4ος τελικός

«Σπίτι του Χάντμπολ» 18:00 ΠΑΟΚ -ΑΕΚ (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Παρασκευή 29 Μαΐου 5ος τελικός (Αν χρειαστεί)