Ο ΠΑΟΚ νικώντας την ΑΕΚ με 29-20 στη Μίκρα, τελείωσε τη σειρά των τελικών με 3-1 και πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ έχοντας πετύχει το break απέναντι στην ΑΕΚ, είχε τη μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει στην έδρα του τη σειρά των τελικών στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, όπως κι έγινε, επικράτησε με 29-20 στο «Σπίτι του Χάντμπολ» και με 3-1 νίκες κατέκτησε τον τίτλο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πανηγυρίζει το 7ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, διαδεχόμενη τη Νέα Ιωνία, φθάνοντας και στο 5ο νταμπλ, καθώς είχε προηγηθεί και η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η πρωτάρα σε τελικούς ΑΕΚ δεν είχε -κυρίως- τις ψυχολογικές δυνάμεις να κοντράρει τον ΠΑΟΚ και να διεκδικήσει το δικό της break.

Ο ΠΑΟΚ με δύο γκολ από την Τροχίδου κι ένα από την Κερλίδη προηγήθηκε 3-0 στο πεντάλεπτο. Η ΑΕΚ βρήκε το πρώτο της γκολ με τη Ζενέλι στο 6' (4-1), όμως οι «κιτρινόμαυρες» συνέχισαν τα λάθη στο ξεκίνημα του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ με διαδοχικά γκολ των Κερλίδη, Πρέμοβιτς, Γκρμπάσεβιτς και Ανδρίτσου ξέφυγε με 9-2 (12'). Η Βιτκόφσκα και η Γκόμες μείωσαν για τις φιλοξενούμενες σε 9-5 (17'), η Κερλίδη έφερε τον ΠΑΟΚ στο 13-7 (24'), η ΑΕΚ παίζοντας με αριθμητικό πλεονέκτημα μείωσε σε 13-9 (29΄), με τον ΠΑΟΚ να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 15-10.

Η ΑΕΚ με το δικό της 3-0, μείωσε σε 17-13 (36'), όμως ο ΠΑΟΚ με βάση την τερματοφύλακα Εμμανουέλα Τσικνάκη (14 αποκρούσεις σε εκείνο το σημείο) ξέφυγε και πάλι με 20-13 (41').

Ο ΠΑΟΚ με γκολ από τη Σεβδίλη ξέφυγε με 22-14 στο 44', η ΑΕΚ συνέχισε να μη βρίσκει λύσεις, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήγε τον αγώνα σε χαμηλό τέμπο, μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο με προβάδισμα οκτώ γκολ (23-15) και χωρίς να απειληθεί έφθασε στο τελικό



Τα πεντάλεπτα: 3-0, 6-2, 9-3, 11-6, 13-7, 15-10 (ημ.), 17-12, 19-13, 22-14, 23-15, 26-18,

