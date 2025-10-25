Πρεμιέρα με νέο ντέρμπι για Νέα Ιωνία και ΠΑΟΚ στην Α1 γυναικών

Το πρωτάθλημα της Α1 κατηγορίας γυναικών ξεκινά κι έχει σούπερ ντέρμπι με τη Νέα Ιωνία να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.

Η αγωνιστική περίοδος στο χάντμπολ γυναικών άνοιξε την Τετάρτη (22/10) με τη Νέα Ιωνία να νικά τον ΠΑΟΚ με 19-17 στη Βέροια και να κατακτά το Σούπερ Καπ.

Η νέα συνάντησή τους μέσα σε λίγα 24ωρα, αυτή τη φορά στη Νέα Ιωνία, τη Δευτέρα (27/10, 16:45, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) κυριαρχεί στο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 γυναικών, που αρχίζει με τρία παιχνίδια το Σάββατο (25/10).

Η Νέα Ιωνία και ο ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες που κυριαρχούν τα τελευταία 13 χρόνια, με την αθηναϊκή ομάδα να έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα επτά φορές και τον ΠΑΟΚ άλλες έξι, με τελευταίο τίτλο για τον Δικέφαλο την περίοδο 2022-23.

«Φαβορί για την τετράδα των πλέι οφ θεωρώ πως είναι οι ίδιες ομάδες με πέρσι με την ΑΕΚ ωστόσο να εμφανίζεται ενισχυμένη βάση ρόστερ και μπάτζετ, οπότε σίγουρα θέλει να διεκδικήσει τίτλους. Η Πυλαία, το Πανόραμα, ο Αθηναϊκός και το Καματερό θα παλέψουν για την 5η θέση με τους δύο πρώτους να έχουν ελπίδες για τετράδα, ενώ σαν πρώτη ανάγνωση Άρης Νικαίας και Πανελλήνιος φαίνονται ένα σκαλί πιο κάτω. Ο δικός μας στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου για 3η σερί χρονιά» δήλωσε ο τεχνικός της Νέας Ιωνίας, Πάνος Γούσιος.

«Για εμάς οι στόχοι είναι ξεκάθαροι, είναι η επιστροφή στους τίτλους με κυριότερο το πρωτάθλημα και φυσικά και το κύπελλο. Η ομάδα έχει στελεχωθεί κατάλληλα για να τα καταφέρουμε. Σκοπός μας είναι να βελτιωνόμαστε και να παρουσιάζουμε ένα όμορφο χάντμπολ, τόνισε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης.

Ιδιαίτερα φιλόδοξη παρουσιάζεται η Ευρωπαία ΑΕΚ και ο τεχνικός της Βύρων Παπαδόπουλος είπε: Προσπαθήσαμε να έχουμε πληρότητα σε όλες τις θέσεις και στόχος είναι να παίξουμε ακόμα πιο γρήγορο και όμορφο χάντμπολ, να είμαστε ανταγωνιστικοί σε κάθε ματς και όποιος και να είναι ο αντίπαλος να υποφέρει αν θέλει να μας κερδίσει».

Ο Αθηναϊκός, των δύο πρωταθλημάτων και ο Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών, που αναμετρώνται στον Βύρωνα, είναι οι ομάδες που ανέβηκαν στην Α1 κατηγορία.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Πανοράματος 16:30 Πανόραμα- Άρης Νικαίας

Καματερού 18:00 ΓΑΣ Καματερού- Πυλαία

ΟΑΚΑ 18:00 ΑΕΚ- Αναγέννηση Άρτας

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

«Σ. Καραλής» Βύρωνα 16:00 Αθηναϊκός - Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Νέας Ιωνίας 16:45 Νέα Ιωνία - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Οι τίτλοι