Η ομάδα ανδρών του Αθηναϊκού επέστρεψε έπειτα από 20 χρόνια στη Handball Premier, μαζί ανέβηκε και η ομάδα γυναικών στην Α1 και στο ιστορικό σωματείο του Βύρωνα έχουν διπλό λόγο για να χαίρονται και να ονειρεύονται.

Διπλή γιορτή για τον Αθηναϊκό, καθώς την επάνοδό τους στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες πέτυχαν οι ομάδες χάντμπολ και ανδρών του ιστορικού συλλόγου του Βύρωνα.

Η ομάδα ανδρών έπειτα από 20 χρόνια επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία και τη συνδύασε με νίκη επί του Zαφειράκη Νάουσας με 25-24 στην πρεμιέρα της Handball Premier, έχοντας για πρωταγωνιστή τον αυστριακό αριστερό ίντερ, Γιόζεφ Άλμπεκ που σημείωσε το νικητήριο γκολ τρία δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και στη συνέχεια σε ρόλο τερματοφύλακα, αποσόβησε την ισοφάριση.

Η ομάδα των ανδρών έχοντας κατακτήσει το νταμπλ το 2005 και το Κύπελλο το 2006, μετά σταμάτησε τη λειτουργία της, ακολούθησε πριν από 10 χρόνια η επαναλειτουργία του τμήματος και τώρα η μεγάλη επιστροφή στη Handball Premier.

«Eίναι μια χρονιά επανένταξης στη μεγάλη κατηγορία για τον σύλλογο έπειτα από 20 χρόνια, θα είναι ένας μαραθώνιος επιβίωσης, έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα για να φθάσουμε στον στόχο μας» είπε ο τεχνικός της ομάδας, Νίκος Σαμαράς, σε ειδική εκδήλωση που έγινε στο γυμναστήριο Βύρωνα, «Στέφανος Καραλής», που είναι και ο ιδρυτής του Αθηναϊκού.

Ο αρχηγός της ομάδας και διεθνής πίβοτ, Τάσος Παπαδιονυσίου, που ήρθε το καλοκαίρι στον Αθηναϊκό για να συνδράμει με την τεράστια εμπειρία του, τόνισε από την πλευρά του: «Η ομάδα επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία, έχει γίνει μια σοβαρή προσπάθεια, από τη διοίκηση και τους χορηγούς μας, εμείς θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Η ομάδα των γυναικών επέστρεψε με τα δικά της όνειρα στο πρωτάθλημα της Α1, που θα ξεκινήσει στις 25 Οκτωβρίου.

«Έχουμε ενισχυθεί και στη γυναικεία ομάδα, σιγά σιγά θα μπούμε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και στα φιλικά, για να δούμε τι χρειαζόμαστε» δήλωσε ο τεχνικός, Δημήτρης Τζουανόπουλος.

Η Βασιλεία Μακρόγλου, μέλος επίσης του τεχνικού επιτελείου της γυνακείας ομάδας, πρόσθεσε: «Έχουμε κοπιάσει πάρα πολύ για να φθάσουμε εδώ κι εύχομαι η φετινή μας προσπάθεια να είναι αντάξια των κόπων των προηγούμενων ετών».