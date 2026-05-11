Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στον τρίτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Α1 Γυναικών χάντμπολ απέναντι στη Νέα Ιωνία με σκορ 28-24 και πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς.

Έχοντας πετύχει το break που του έδωσε ξανά το πλεονέκτημα έδρας, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 28-24 κόντρα στη Νέα Ιωνία και να περάσει στους τελικούς της Α1 Γυναικών, κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Εκεί, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία έχει λάβει το εισιτήριο από πολύ νωρίς.

Ένας πολύ ανταγωνιστικός αγώνας έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης της Α1 Γυναικών. Νέα Ιωνία και ΠΑΟΚ ήταν ισόπαλες στη σειρά (1-1) και η νίκη θα έδινε το εισιτήριο στους τελικούς της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ισορροπημένο ρυθμό και τη Νέα Ιωνία να έχει το προβάδισμα στις λεπτομέρειες.

Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έβρισκε τον τρόπο να φέρει το ματς στα ίσα μέχρι το 20ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Στη συνέχεια, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πήρε το προβάδισμα καταφέρνοντας να κλείσει το ημίχρονο στο +3 (13-10) από τη φιλοξενούμενη ομάδα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη κατάφερε να διευρύνει το προβάδισμα της κατά ένα γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση του ενός τετάρτου (22-18). Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε από τον ΠΑΟΚ, με τις προσπάθειες της Νέας Ιωνίας να μην είναι επιτυχημένες για μείωση του σκορ.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με διαφορά τεσσάρων τερμάτων υπέρ των γηπεδούχων στο τελευταίο πεντάλεπτο του ματς (25-21). Αυτή ήταν και η τελική απόσταση ανάμεσά τους με το 28-24 να είναι το τελικό σκορ.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 2-3, 4-4, 7-7, 10-8, 13-10 ημ., 17-14, 19-16, 22-18, 23-19, 25-21, 28-24.