Η Νέα Ιωνία κατέκτησε το Σούπερ Καπ κόντρα στον ΠΑΟΚ

Η Νέα Ιωνία, όπως και πέρυσι, άνοιξε τη σεζόν με την κατάκτηση ενός τίτλου, σε ένα δραματικό παιχνίδι νίκησε τον ΠΑΟΚ με 19-17 στο «Δ. Κραχτίδης» της Βέροιας και κατέκτησε το Σούπερ Καπ γυναικών.

Σε ένα παιχνίδι με χαμηλό σκορ, αλλά με εναλλαγές και πολλές συγκινήσεις, η Νέα Ιωνία είχε τον τελευταίο λόγο, με μεγάλη πρωταγωνίστρια στο τελευταίο 10λεπτο, τη Λαμπρίνα Τσάκαλου, που έδωσε λύσεις στην επίθεση, ενώ στο β' ημίχρονο την απόδοσή της ανέβασε κατακόρυφα και η τερματοφύλακας Μάγδα Κεπεσίδου, που τελείωσε τον τελικό με 14/29 επεμβάσεις και αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Εμμανουέλα Τσικνάκη (13/32 αποκρούσεις) για την οποία μένει η άτυχη στιγμή στα πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Νέα Ιωνία, που πέτυχε πέρυσι το τρεμπλ, κατέκτησε το 2ο Σούπερ Καπ της ιστορία της, με τον ΠΑΟΚ να μένει στην κατάκτηση στην 1η διοργάνωση το 2023.

Η Πρέμοβιτς κόντρα σε όλη τη Νέα Ιωνία

Τα γκολ έμπαιναν με το σταγονόμετρο στο πρώτο ημίχρονο, με τη Σάνια Πρέμοβιτς να είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια στο πρώτο μισό στον τελικό. Η Μαυροβούνια δεξιά ίντερ ήταν η μοναδική σκόρερ για τον ΠΑΟΚ μέχρι το 21ο λεπτό! Άνοιξε το σκορ, έπειτα σε τέσσερις περιπτώσεις ισοφάρισε και με το έκτο της γκολ, έδωσε το προβάδισμα με 6-5 στο 21'.

Η Ανδρίτσου «σταμάτησε» το σερί της συμπαίκτριάς της, για το 7-6 στο 23' και τον Δικέφαλο να κλείνει το ημίχρονο με το υπέρ του 8-7.

Ένα σερί 3-0, με πρωταγωνίστρια την Τσάκαλου

Στο ίδιο μοτίβο κύλησε το πρώτο και το β' ημίχρονο, η Νταβίντοβιτς έδωσε λύσεις στη Νέα Ιωνία, που προηγήθηκε με 9-8 (35') και η 19χρονη Κλεοπάτρα Ρούσσου με δύο συνεχόμενα γκολ από το εξτρέμ, έφερε την αθηναϊκή ομάδα στο 13-11 (45').

Η Σελεμίδου με δυο δικά της γκολ έφερε νέα ισοπαλία με 13-13 (46'), με την Γκάτζιου να κάνει το 14-14 (48'). Σε κρίσιμο σημείο η Νέα Ιωνία βρήκε τρία αναπάντητα γκολ, με τις Σιμόνοβιτς, Τσάκαλου και Νικολίνα Κεπεσίδου, για να προηγηθεί με 17-14 στο 55ο λεπτό.

Η Ανδρίτσου με εκτέλεση πέναλτι μείωσε σε 17-15 (57'), όμως η Τσάκαλου με προσωπική ενέργεια έκανε το 18-15 (58'), κερδίζοντας και δίλεπτη αποβολή. Η Πρέμοβιτς μείωσε σε 18-17 στο 59:20, όμως Τσάκαλου πήρε το πέναλτι στο 59:49, η Κρίνιτς νικήθηκε από την Τσικνάκη, αλλά η τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε λάθος στην πρώτη πάσα, με την Τσάκαλου σε άδεια εστία να διαμορφώνει το τελικό 19-17.

Τα πεντάλεπτα: 2-2, 4-4, 4-4, 5-5, 6-7, 7-8 (ημ.), 9-8, 10-10, 13-11, 14-14, 17-14, 19-17.

ΟΦΝΙ (Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Σιμόνοβιτς 3, Μιχαηλίδου, Καραμάνου, Κρνιτς, Γάσπαρη, Μακρή, Φράγκου, Γιανούλια, Ν. Κεπεσίδου 1, Τσάκαλου 5, Γιαννοπούλου, Ρούσου 4, Νταβίντοβιτς 4, Μυλωνά, Στουγιαννίδου 2.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Ε. Τροχίδου, Μεντεσίδου, Κ. Κουκμίση, Γκάτζιου 1, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα 1, Σεβδίλη, Ανδρίτσου 2, Γκραμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 8, Σελεμίδου 2, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 2.

Διαιτητές: Κινατζίδης- Φωτακίδης, Παρατηρητές: Σίσκου- Ανταλής, Δίλεπτα: 4-5, Πέναλτι: 1/5-4/5