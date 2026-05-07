Σε 3ο παιχνίδι θα αναδειχθεί η αντίπαλος της ΑΕΚ στη σειρά των τελικών στο πρωτάθλημα χάντμπολ της Α1 γυναικών. Σε ένα παιχνίδι με πολλή ένταση ο ΠΑΟΚ νίκησε τη Νέα Ιωνία με 26-25, στα Πευκάκια, πήρε πίσω το break που είχε πετύχει η πρωταθλήτρια Νέα Ιωνία στη Μίκρα κι όλα θα κριθούν τη Δευτέρα (11/5, 16:30) στην έδρα στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Θεσσαλονίκη.

Ο «Δικέφαλος» ήταν εντυπωσιακός στο 1ο ημίχρονο, ξεκίνησε τον ημιτελικό με 6-0, έφτιαξε διαφορές οκτώ γκολ κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο 18-10. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο β' μέρος, η Νέα Ιωνία άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά, πλησίασε στο 22-19 στο 45', με σερί 3-0 ισοφάρισε 24-24 στο 55' και έπειτα σε 25-25 στο 58:15, με την Πρέμοβιτς να πετυχαίνει στην επόμενη επίθεση το νικητήριο γκολ για τον ΠΑΟΚ.

Τα πεντάλεπτα: 0-4, 1-7, 5-11, 6-14, 9-15, 10-18 (ημχ.), 13-19, 17-21, 19-22, 21-23, 24-25, 25-26.

ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ (Γούσιος): Κεπεσίδου Μ. 1, Χατζηπαρασίδου 5, Κουκμίση 3, Παπαδοπούλου Γ., Παπαδοπούλου Αγ., Καραμάνου, Κρνιτς, Μακρή, Φράγκου, Γιαννούλια, Κεπεσίδου Ν. 2, Τσάκαλου 4, Γιαννοπούλου, Ρούσου 2, Νταβίντοβιτς 1, Στουγιαννίδου 7.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη 4, Τροχίδου 4, Μεντεσίδου 4, Γκάτζιου, Ολζόβα, Σεβδίλη, Ντε Σόουζα, Ανδρίτσου 5, Γκρμπάσεβιτς 3, Πρέμοβιτς 5, Σελεμίδου, Κουλούρη, Μπουράτο, Μιλόγεβιτς 1, Ντε Αλμέιδα.

Διαιτητές: Ζήσης- Χαραλαμπίδης, Παρατηρητές: Μίγκας- Ανταλής, Δίλεπτα: 4-4, Πέναλτι: 6/6-3/3.

Παρατηρήσεις: «Στο 59:07 λεπτό του αγώνα αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα η συνοδός του ΟΦΝΙ Σοφία Ναϊσίδου διότι απευθυνόμενη στους διαιτητές φώναζε από τον πάγκο "Αλήτες... πουλημένα τομάρια.. ντροπή του χάντμπολ. Μετά το τέλος του παιχνιδιού, η εν λόγω κυρία εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και φτάνοντας στο τραπέζι της γραμματείας φώναζε: «Με τους αλήτες, τους ξεφτίλες, τιμή μου να πάρω σε αυτό το παιχνίδι κόκκινη κάρτα. Ήσασταν απαράδεκτοι, σε εντεταλμένη υπηρεσία. Απο που τα παίρνετε δεν μας είπατε».

Ανακοίνωση διαμαρτυρίας η Νέα Ιωνία

Ο Ο.Φ.Ν. Ιωνίας με ανακοίνωσή του κατήγγειλε τη διαιτησία του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος.

Σε αυτή αναφέρει τα εξής: «Ο Ο.Φ.Ν. Ιωνίας καταγγέλλει τη διαιτησία του σημερινού αγώνα Play Off με τον ΠΑΟΚ, στο Κλειστό Γυμναστήριο «Πευκάκια».

Θεωρούμε ότι σειρά διαιτητικών αποφάσεων διαμόρφωσε καθοριστικά το τελικό αποτέλεσμα, στερώντας από την ομάδα μας το δικαίωμα να διεκδικήσει επί ίσοις όροις τη νίκη.



Πρόκειται για αποφάσεις που προκάλεσαν το κοινό αίσθημα, εξόργισαν την κερκίδα και δημιούργησαν αδικαιολόγητη ένταση, την ώρα που αποστολή της διαιτησίας είναι να διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ακόμη πιο εξοργιστικό είναι ότι όλα τα παραπάνω συνέβησαν με την πλήρη ανοχή των παρατηρητών του αγώνα, οι οποίοι όφειλαν να παρέμβουν και παρέμειναν αμέτοχοι.

Ο Ο.Φ.Ν. Ιωνίας σέβεται το άθλημα και τους θεσμούς. Απαιτεί όμως τον ίδιο σεβασμό. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε να κρίνεται η ιδρωμένη προσπάθεια των αθλητριών μας από αποφάσεις που αλλοιώνουν την αγωνιστική ισορροπία.

Ζητάμε από την ΟΧΕ:

1. Άμεση αξιολόγηση του βίντεο του αγώνα από την αρμόδια επιτροπή.

2. Δημοσιοποίηση της έκθεσης των παρατηρητών.

3. Απόδοση ευθυνών, όπου αυτές προκύψουν.

Η υπομονή μας εξαντλήθηκε. Το ελληνικό χάντμπολ δεν αντέχει άλλες "κακές βραδιές".

Υ.Γ. Όσοι δεν σέβονται τον ιδρώτα των αθλητριών μας, να μην περιμένουν σεβασμό».

