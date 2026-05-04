ΠΑΟΚ - Νέα Ιωνία 22-26: Σημαντικό break για τις πρωταθλήτριες
Μπορεί να είχε γνωρίσει δύο σερί ήττες από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο η Νέα Ιωνία στο πλαίσιο των ημιτελικών της Α1 Γυναικών κατάφερε να κάνει το break στην έδρα του «Δικέφαλου του Βορρά». Παίζοντας με μειονέκτημα έδρας, οι φιλοξενούμενες επικράτησαν με 26-22 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς της διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την ομάδα της Νέας Ιωνίας να μπαίνει πολύ δυναμικά, εκμεταλλευόμενη τις κακές επιλογές των γηπεδούχων. Το γεγονός αυτό έφερε τις πρωταθλήτριες Ελλάδας στο +4 (3-7), το οποίο έως το τέλος του πρώτου μισού κατάφεραν να διευρύνουν κατά τρία γκολ (8-15).
Στο δεύτερο μισό, οι «ασπρόμαυρες» μπήκαν δυναμικά και μείωσαν τη διαφορά στα τρία γκολ (13-16). Βέβαια, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη με τις φιλοξενούμενες να αυξάνουν τη διαφορά και δέκα λεπτά πριν το τέλος του ματς να είναι στο +7 (16-23). Παρά τις προσπάθειες των παικτριών του ΠΑΟΚ, η Νέα Ιωνία κατάφερε να πάρει τη νίκη με σκορ 26-22.
Ο δεύτερος ημιτελικός του ζευγαριού είναι προγραμματισμένος την Πέμπτη (7/5), στο γυμναστήριο της Νέας Ιωνίας.
