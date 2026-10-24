Ο Ολυμπιακός νίκησε την Νέτλαντ Κάλις στη Πολωνία 25-21και πέρασε στους «32» τou EHF European Cup, ενώ ο ΠΑΟΚ, αν και έχασε 26-19 από την Μπόρατς, πέρασε στο τρίτο γύρο της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 25-21 της Νέτλαντ Κάλις στη Πολωνία και με συνολικό σκορ 55-45 πέρασε στο τρίτο γύρο του EHF European Cup. Αντίστοιχα, ο ΠΑΟΚ έχασε στη Βοσνία με 26-19 από την Μπόρατς, αλλά χάρη στην ευρεία νίκη του στη Θεσσαλονίκη πέρασε κι αυτός στους «32» της ίδιας διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός στην πρώτη αναμέτρηση στην Ελλάδα νίκησε με 30-24 πριν μία εβδομάδα και έτσι επί πολωνικού εδάφους κλήθηκε να υπερασπιστεί αυτή τη διαφορά. Μπορεί η Νέτλαντ Κάλις να ξεκίνησε δυνατά με προβάδισμα 3-2, αλλά οι «ερυθρόλευκοι» ανέτρεψαν άμεσα το σκορ σε 7-3. Με πολύ καλή άμυνα, ο Ολυμπιακός άνοιξε την διαφορά και προηγήθηκε στο ημίχρονο με 11-6. Στο δεύτερο μέρος, οι Πειραιώτες έφτασαν στο +7 τη διαφορά και πλέον ήταν αδύνατο να ανατρέψει η πολωνική ομάδα τη διαφορά χωρίς καλό επιθετικά ρυθμό. Ο Ολυμπιακός έριξε ταχύτητες αφού η πρόκριση είχε κριθεί και η Κάλις μείωσε στο σκορ σε 22-20. Τελικά, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε με 25-21 και πέρασε στους «32».

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 3-3, 3-7, 4-7, 5-10, 6-11 (ημχ.), 8-14, 10-14, 13-17, 17-18, 19-22, 21-25.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Σκαραμέλι 2, Παναγιώτου 4, Παπαβασίλης 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας 2, Παπάζογλου, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 3, Κανδύλας 1, Αμπουσάλεμ, Νίκολιτς 3, Κουντούζ 1, Παγιάτης , Σμιτ 7, Σαλάχ, Εντάουι.

Δίλεπτα:2-3, Πέναλτι:4/5-3/4

Ο ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα στην Θεσσαλονίκη ήταν επιβλητικός και νίκησε με 38-19 και ταξίδεψε στη Βοσνία για να καθαρίσει και επίσημα την υπόθεση πρόκριση, υπερασπιζόμενος την διαφορά του +19. Ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά στην αναμέτρηση, αφού χρειαζόταν απλά να διαχεριστεί τη μεγάλη διαφορά του πρώτου παιχνιδιού. Η Μπόρατς θέλησε να επιβάλει το ρυθμό της και μπήκε μπροστά στο ημίχρονο με 13-9. Η διαφορά μικρή στα μισά του αγώνα και οι πιθανότητες ο ΠΑΟΚ να μείνει εκτός συνέχειας μηδαμινές. Η Μπόρατς επικράτησε με 26-19 αλλά ο ΠΑΟΚ πέαρασε χωρίς άγχος στον επόμενο γύρο του EHF European Cup.

Tα πεντάλεπτα: 1-1, 4-1, 6-3, 9-4, 11-6 13-9 (ημχ.), 15-10, 17-11, 18-14, 20-16, 22-17, 26-19

ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Ομάρ 3, Κατσούνης 1, Τσάκαλος, Ελευθεριάδης 6, Σεχάτα Ομάρ 1, Τζωρτζίνης, Τεμελκόφσκι 2, Αχμέντ, Μπάτζιος 1, Κερλίδης 1, Κυριακίδης 2, Άρσιτς, Σίμοβιτς, Μπόσνιακ 2, Σίνα.

Δίλεπτα: 5-3, Πέναλτι: 2/3-2/3

Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας έπαιξε το πρώτο του παιχνίδι για τον δεύτερο γύρο του EHF European Cup απέναντι Ραμάτ Χασρόν στο Μαρούσι. Ο Ιωνικός στα πρώτα δέκα λεπτά δεν πατούσε καλά και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 7-4. Μάζεψε σταδιακά τη διαφορά και ισοφάρισε σε 10-10, ορχικά, για να ανατρέψει το σκορ σε 12-10 στο 25'. Οι δύο ομάδες όμως έφτασαν στο ημίχρονο ισόπαλες σε 13-13. Μέχρι το 34ο λεπτό της αναμέτρησης και το 16-16, ο Ιωνικός Ν.Φ. στάθηκε καλά, όμως η Ραμάτ ανέβασε στροφές και επέβαλε το παιχνίδι της. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ισραηλινή ομάδα να επικρατήσει με 31-25.

Ο Ιωνικός Ν.Φ., την Κυριακή (25/10, 18:00) στο Μαρούσσι, καλείται να αντρέψει το εις βάρος του σκορ για να ακολουθήσει Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στην φάση των «32» του EHF European Cup.

Tα πεντάλεπτα: 3-3, 3-6, 6-8, 9-10, 12-10, 13-13 (ημχ.), 16-16, 16-19, 17-22, 20-26, 23-29, 25-31

Δίλεπτα: 1-2, Πέναλτι: 2/3-4/4