Ολυμπιακός - Δούκας 40-26: Με άνεση για το απόλυτο στη Handball Premier
Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο με αντίπαλο τον ΑΣΕ Δούκα, επικρατώντας με 40-26 στο ΚΓ Ηλιούπολης, για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.
Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το νωθρό ξεκίνημα και το ισόπαλο 2-2 στο 6', ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν διαφορά έξι γκολ με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (30-24).
Η διαφορά ξεπέρασε τα 10 γκολ (28-17) στο 43' και στο ρελαντί ο Ολυμπιακός έφθασε στο τελικό 40-26 και στην 7η νίκη στο πρωτάθλημα.
Τα πεντάλεπτα: 2-0, 5-4, 9-6, 11-8, 17-11, 20-14 (ημ.), 23-15, 25-17, 29-18, 34-21, 36-24, 40-26.
Ολυμπιακός (Τριλίνι): Σκαραμέλι, Παναγιώτου 1, Παπαβασίλης 4, Βίντα 3, Τζίμπουλας 7, Παπάζογλου 6, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Τάρεκ 2, Νίκολιτς 6, Πασσιάς 1, Κουντούζ 4, Παγιάτης 2, Σμιντ 2, Σαλάχ 2, Εντάουι
Δούκας (Τσαβδαρίδης): Σάββας 2, Ζιώγας 1, Ταουσάνης 6, Τζηράς 1, Μπονέλης 3, Μ. Κολεζάκης 2, Βλαχάκης 1, Μπραουδάκης, Τσιούμας 2, Βαρδαξοπουλος 2, Γιάντσης 1, Χουρσουντιάν 3, Παπανικολάου, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης.
Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Μπράμου, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 3-5, Πέναλτι: 5/5-2/4
Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
- ΠΑΟΚ-Άρης Νίκαιας 24-20
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- Αθηναϊκός-Ζαφειράκης 29-36
Δευτέρα 26 Οκτωβρίου
- ΓΑΣ Κιλκίς-ΧΑΝΘ 39-27
Τρίτη 27 Οκτωβρίου
Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα 40-26
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
- «Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΕΚ
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 14
- 2.ΑΕΚ 10
- 3.Διομήδης Άργους 10
- 4.Ιωνικός ΝΦ 8
- 5.ΠΑΟΚ 8
- 6.Δράμα 7
- 7.Ζαφειράκης 7
- 8.ΑΣΕ Δούκα 6
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 5
- 10.Άρης Ν. 3
- 11.Αθηναϊκός 2
- 12.ΧΑΝΘ 0
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