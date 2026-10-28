Ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να ανεβάσει αγωνιστικούς ρυθμούς για να νικήσει τον Δούκα με 40-26 στην Ηλιούπολη, για το επτά στα επτά στη Handball Premier.

Ο Ολυμπιακός είχε εύκολο έργο με αντίπαλο τον ΑΣΕ Δούκα, επικρατώντας με 40-26 στο ΚΓ Ηλιούπολης, για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά το νωθρό ξεκίνημα και το ισόπαλο 2-2 στο 6', ανέβασαν την απόδοσή τους και πήραν διαφορά έξι γκολ με την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου (30-24).

Η διαφορά ξεπέρασε τα 10 γκολ (28-17) στο 43' και στο ρελαντί ο Ολυμπιακός έφθασε στο τελικό 40-26 και στην 7η νίκη στο πρωτάθλημα.

Τα πεντάλεπτα: 2-0, 5-4, 9-6, 11-8, 17-11, 20-14 (ημ.), 23-15, 25-17, 29-18, 34-21, 36-24, 40-26.

Ολυμπιακός (Τριλίνι): Σκαραμέλι, Παναγιώτου 1, Παπαβασίλης 4, Βίντα 3, Τζίμπουλας 7, Παπάζογλου 6, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε, Τάρεκ 2, Νίκολιτς 6, Πασσιάς 1, Κουντούζ 4, Παγιάτης 2, Σμιντ 2, Σαλάχ 2, Εντάουι

Δούκας (Τσαβδαρίδης): Σάββας 2, Ζιώγας 1, Ταουσάνης 6, Τζηράς 1, Μπονέλης 3, Μ. Κολεζάκης 2, Βλαχάκης 1, Μπραουδάκης, Τσιούμας 2, Βαρδαξοπουλος 2, Γιάντσης 1, Χουρσουντιάν 3, Παπανικολάου, Ζεντί, Μπαλάσκας 2, Στεφανίτσης.

Διαιτητές: Σκλαβενίτης- Μπράμου, Παρατηρητής: Προδρομίδης, Δίλεπτα: 3-5, Πέναλτι: 5/5-2/4

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (7η αγωνιστική)

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ-Άρης Νίκαιας 24-20

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Αθηναϊκός-Ζαφειράκης 29-36

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

ΓΑΣ Κιλκίς-ΧΑΝΘ 39-27

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός-ΑΣΕ Δούκα 40-26

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου

«Ζαχαρίας Αλεξάνδρου», Ιωνικός Ν.Φ.-ΑΕΚ



Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 14

2.ΑΕΚ 10

3.Διομήδης Άργους 10

4.Ιωνικός ΝΦ 8

5.ΠΑΟΚ 8

6.Δράμα 7

7.Ζαφειράκης 7

8.ΑΣΕ Δούκα 6

9.ΓΑΣ Κιλκίς 5

10.Άρης Ν. 3

11.Αθηναϊκός 2

12.ΧΑΝΘ 0



