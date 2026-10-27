Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έμαθαν τον επόμενο αντίπαλό τους στα διπλά παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στη φάση των «16» στο EHF European Cup.

Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ έμαθαν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στον 3ο γύρο στο EHF European Cup, μετά την κλήρωση που έγινε την Τρίτη (27/10) στα γραφεία της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στη Βιέννη.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει τη Σλόγκα Ντομπόι από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται στις 21 ή 22 Νοεμβρίου στην Ηλιούπολη και τον επαναληπτικό στις 28 ή 29 Νοεμβρίου.

Η ΑΕΚ από το γκρουπ των ανίσχυρων, θα αντιμετωπίσει την Πλερ Βουδαπέστης, με τον 1ο αγώνα γίνεται στην Αθήνα (21-22/11) και τη ρεβάνς στη Βουδαπέστη (28-29/11).

Τέλος ο ΠΑΟΚ θα παίξει με την ισραηλινή Ραχμάτ Χασρόν, η οποία στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε με δύο νίκες τον Ιωνικό ΝΦ στο ΟΑΚΑ.

Τα δύο παιχνίδια αναμένεται να γίνουν στην έδρα του ΠΑΟΚ, με τον τεχνικό της ομάδας Μπάμπη Ανανιάδη να δηλώνει: «Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι πάντα να διεκδικεί την πρόκριση. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό πρέπει να το αποδείξουμε μέσα στο γήπεδο, σε δύο παιχνίδια. Θα δουλέψουμε με σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητές μας.

Θέλουμε τον κόσμο μας δίπλα μας και σε αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για δύο εντός έδρας παιχνίδια και η παρουσία και η στήριξη των φιλάθλων μας αποτελούν πάντα μια επιπλέον δύναμη για την ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να τους κάνουμε περήφανους, να εκπροσωπήσουμε επάξια τον ΠΑΟΚ και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε την πρόκριση».