ΠΑΟΚ - Μπόρατς 38-19: «Αγκαλιά» με την πρόκριση στο EHF European Cup
Ο ΠΑΟΚ μπορεί από τώρα να σκέφτεται τον επόμενο αντίπαλο στο EHF European Cup, ο «Δικέφαλος» με εντυπωσιακή εμφάνιση στο 2ο ημίχρονο νίκησε την Μπόρατς Μπάνια Λούκα με 38-19 στη Μίκρα και μετέτρεψε τη ρεβάνς στην πόλη της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, το Σάββατο (24/10).
Στο παιχνίδι για τον 2ο γύρο της διοργάνωσης ο ΠΑΟΚ με επιμέρους 21-7 στο 2ο ημίχρονο(!), ουσιαστικά «σφράγισε» την πρόκριση για τη φάση των «32».
Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 7-1 στο 14', η Μπόρατς μείωσε σε 7-4 και 8-5 (18'), με τον «Δικέφαλο» να συντηρεί διαφορά μέχρι πέντε γκολ και να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο υπέρ του 17-12.
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα για τον ΠΑΟΚ στο 2ο ημίχρονο, με σερί 7-0 ξέφυγε με 27-14 στο 43', με τη διαφορά να αυξάνει στο 31-15 (49'), στο 33-15 στο 52', για να φθάσει στο τελικό 38-19.
Τα πεντάλεπτα: 2-1, 4-1, 7-3, 11-7, 14-10, 17-12 (ημ.), 20-14, 25-14, 27-15, 32-15, 35-19, 38-19.
ΠΑΟΚ (Ανανιάδης): Ομάρ 10, Κατσούνης, Τσάκαλος 2, Ελευθεριάδης, Σεχάτα Ομάρ 3, Τζωρτζίνης 1, Τεμελκόφσκι, Φεράς 6, Αχμέντ, Μπάτζιος 1, Κερλίδης, Κυριακίδης 1, Άρσιτς 1, Σίμοβιτς 3, Μπόσνιακ 7, Σίνα 5.
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