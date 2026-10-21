Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό σε νοκ άουτ αγώνα στη φάση των «16» στο Κύπελλο Ελλάδας, ο νικητής διασταυρώνει με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Final 4.

Πολύ νωρίς θα γίνει το μεγάλο παιχνίδι στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας στο χάντμπολ ανδρών, με την ΑΕΚ και τον κάτοχο το τίτλου Ολυμπιακό να συναντώνται σε νοκ άουτ παιχνίδι στη φάση των «16», όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε την Τετάρτη (21/10).

Συγκεκριμένα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στις 12 ή 13 Δεκεμβρίου και όποια ομάδα περάσει, πάει ολοταχώς για διασταύρωση με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό στο Final 4 (10-12 Απριλίου 2027).

Αναλυτικά το πανόραμα του Κυπέλλου

1ος γύρος (Τετάρτη 4/11/2026)

Α’ όμιλος

ΕΣΝ Βριλησσίων- Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

Άνευ αγώνα: Έσπερος Καλλιθέας, HC Σαλαμίνα, ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου

Β’ όμιλος

Φοίβος Συκεών- Αλέξανδρος Αξιούπολης

Ηρακλής- Αερωπός Έδεσσας

2ος γύρος (Τετάρτη 25/11/2026)

Α’ όμιλος

Έσπερος Καλλιθέας- ΕΣΝ Βριλησσίων ή Λεωνίδας Αγ. Αναργύρων

HC Σαλαμίνα- ΓΣ Παπασιδέρης Κορωπίου

3ος γύρος- Φάση των «16» (ΣΚ 12-13/12/2026)

Άρης - Αθηναϊκός

Διομήδης Άργους- Ζαφειράκης Νάουσας

Ηρακλής ή Αερωπός - ΠΑΟΚ

Σαλαμίνα ή Κορωπί - ΧΑΝΘ

ΓΑΣ Κιλκίς - Δράμα

ΑΕΚ- Ολυμπιακός

Φοίβος ή Αλέξανδρος Αξιούπολης- Ιωνικός ΝΦ

Έσπερος ή Βριλήσσια ή Λέωνίδας- ΑΣΕ Δούκα

Προημιτελικά (ΣΚ 19-20/12/2026)

Διομήδης ή Ζαφειράκης – ΧΑΝΘ ή Σαλαμίνα ή Κορωπί

Ηρακλής ή Αερωπός ή ΠΑΟΚ- Άρης ή Αθηναϊκός

Φοίβος ή Αλέξανδρος ή Ιωνικός – Έσπερος ή Βριλήσσια ή Λεωνίδας ή Δούκας

ΑΕΚ ή Ολυμπιακός – Κιλκίς ή Δράμα

Final-4 (10-12/4/2027)

1oς ημιτελικός

Ηρακλής ή Αερωπός ή ΠΑΟΚ ή Άρης ή Αθηναϊκός – ΑΕΚ ή Ολυμπιακός ή Κιλκίς ή Δράμα

2ος ημιτελικός