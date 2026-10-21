Handball Premier: Νίκες για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πριν τις ρεβάνς στην Ευρώπη
Η ΑΕΚ νίκησε το Κιλκίς στο «Γιώργος Κασιμάτης» με 33-25, για την 6η αγωνιστική της Handball Premier, ενώ ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 24-20 του Άρη Νικαίας στο «Σπίτι του Χάντμπολ», ανοίγοντας την αυλαία της αντίστοιχης 7ης του πρωταθλήματος. Οι δύο ομάδες το Σαββατοκύριακο (24-25/10) δίνουν τους επαναληπτικούς αγώνες για το 2ο γύρο της EHF European Cup.
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και στο πρώτο μισό του ημιχρόνου προηγήθηκε με 9-3. Δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στο Κιλκίς, το οποίο όμως πάλεψε να μαζέψει τη διαφορά. Οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στην ανάπαυλα μπροστά στο σκορ με 16-11. Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ανέβασε το ρυθμό της για να καθαρίσει τον αγώνα. Έφτασε τη διαφορά του σκορ ακόμα και στο 23-14 στα μισά του δεύτερου μέρους, για να πάρει τελικά τη νίκη με 33-25.
Η ΑΕΚ αγωνίζεται τη Κυριακή (25/10, 20:15) στη Κύπρο και τη Λάρνακα απέναντι στην Ανόρθωση. Στο πρώτο αγώνα, η ΑΕΚ νίκησε με 37-21, επικράτηση που την έφερε με το ένα πόδι στον 3ο γύρο της EHF European Cup.
Ο Άρης Νίκαιας μπήκε καλύτερα στην αρχή του παιχνιδιού, και πήρε προβάδισμα με 5-1. Σταδιακά, ο ΠΑΟΚ βρήκε τα πατήματα του και μάζεψε τη διαφορά, ισοφαρίζοντας σε 7-7 στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. Οι «ασπρόμαυροι» ανέτρεψαν πριν τη διακοπή του ημιχρόνου το σκορ σε 12-10. Στην επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Άρης μπήκε και πάλι στον αγώνα και ισοφάρισε το ματς σε 16-16. Στο σημείο αυτό ο ΠΑΟΚ έβγαλε καθοριστικές άμυνες και βρήκε λύσεις στην επίθεση που του έδωσαν το προβάδισα με 20-16. Ο «δικέφαλος του Βορρά» διαχειρίστηκε καλά το υπόλοιπο της αναμέτρησης και πήρε τη νίκη με 24-20.
Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο (24/10, 20:00) αντιμετωπίζει την Μπόρατς επί αυστριακού εδάφους, έχοντας κάνει ηχηρό βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση με την επιβλητική νίκη με 38-19 στη Θεσσαλονίκη.
Αποτελέσματα-Βαθμολογία
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
- ΑΕΚ-Κιλκίς 33-25 (6η αγωνιστική)
- ΠΑΟΚ-Άρης Νίκαιας 24-20 (7η αγωνιστική)
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.ΑΕΚ 10
- 3.Δράμα 7
- 4.Ιωνικός ΝΦ 8*
- 5.Διομήδης Άργους 8
- 6.ΠΑΟΚ 8*
- 7.ΑΣΕ Δούκα 6
- 8.Ζαφειράκης 5
- 9.ΓΑΣ Κιλκίς 3
- 10.Άρης Ν. 3
- 11.Αθηναϊκός 2
- 12.ΧΑΝΘ 0
*Με παιχνίδι λιγότερο
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