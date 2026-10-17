Βήμα πρόκρισης ο Ολυμπιακός, οριακή νίκη η Δράμα στο EHF European Cup
Αποφασιστικό βήμα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός, για την πρόκριση στη φάση των «32» του EHF European Cup νικώντας την πολωνική Νέτλαντ Κάλις με 30-24 (15-14 ημ.) στην Ηλιούπολη.
Με πρώτο σκόρερ τον Παναγιώτου, με επτά γκολ και τον τερματοφύλακα Εντάουι σε εξαιρετική βραδιά, οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν τη διαφορά στο 2ο ημίχρονο, κάνοντας το 18-14 σρο 33', το 25-19 στο 46' και φθάνοντας στο τελικό 30-24, πήραν το προβάδισμα εν όψει του επαναληπτικού στην έδρας της Νέτλαντ Κάλις, το Σάββατο (24/10, 19:00).
Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Σκαραμέλι, Παναγιώτου 7, Παπαβασίλης, Βίντα 2, Τζίμπουλας 5, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τάρεκ, Νίκολιτς 1, Πασσιάς, Παγιάτης 4, Σμιτ 5, Σαλάχ, Εντάουι 1.
Οριακή νίκη η Δράμα
Η Δράμα επικράτησε επί της Ποβάζσκα Μπίστριτσα με την ελάχιστη δυνατή διαφορά, 31-30 (16-15 ημ.), στο «Δ. Κραχτίδης» και με αυτό το σκορ θα επιδιώξει την πρόκριση στη Σλοβακία το Σάββατο (24/10, 19:00).
Δράμα (Βαλαβάνης): Μπουρδάνος, Μεσσίνης, Χαϊτίδης 3, Μποσκουψίου, Λατσάκου 1, Χόρβατ 5, Σαράφης 2, Αθανασιάδης, Μανωλούδης 6, Ταπάντζης 6, Κόρσακ 1, Παπαδόπουλος 5, Κουτουλογένης, Ιωαννίδης, Λαζαρίδης, Χρηστίδης.
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