Eθνική Xάντμπολ Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του Euro 2026
Tελικά η πρόταση της ελληνικής πλευράς έγινε δεκτή, τα δύο παιχνίδια με το Ισραήλ θα διεξαχθούν στη Λευκόβρυση Κοζάνης, κάτι που σημαίνει ότι προσθέτοντας και τον αγώνα με την Ισπανία, η εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών το διάστημα 3-8 Απριλίου θα δώσει τρία παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro 2026 στην πόλη της Μακεδονίας.
Στο πλαίσιο του 6ου ομίλου των προκριματικών η εθνική ομάδα θα παίξει-τυπικά φιλοξενούμενη- με το Ισραήλ την Παρασκευή 3 Απριλίου, τα δύο εθνικά συγκροτήματα θα συναντηθούν ξανά την Κυριακή 5 Απριλίου, τρεις ημέρες αργότερα θα ακολουθήσει ο αγώνας με την Ισπανία, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις στα προκριματικά την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Αυστρία.
Η προετοιμασία των παικτριών θα αρχίσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου (20:30) στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Οι 19 αθλήτριες που κλήθηκαν από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Μενέλαο Δανήλο είναι οι: Μ. Κεπεσίδου, Ν. Κεπεσίδου, Τσάκαλου, Φράγκου, Στουγιαννίδου, Μ. Κουκμίση, Α. Παπαδοπούλου (ΟΦΝ Ιωνίας), Γκάτζιου, Κερλίδη, Τσικνάκη, Μεντεσίδου, Σεβδίλη, Ανδρίτσου (ΠΑΟΚ), Ζενέλι, Σαμολαδά, Μανιά (ΑΕΚ), Μάστακα, Καπρινιώτη (Αναγέννηση Άρτας), Κιουκτσόγλου (ΑΕΣΧ Πυλαίας).
Πρόγραμμα- Αποτελέσματα της Ελλάδας στον 6ο όμιλο
- 1η αγωνιστική (Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025)
- 2η αγωνιστική (Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025)
Ελλάδα- Αυστρία 22-29
- 3η αγωνιστική (3 Απριλίου 2026)
Κοζάνη 17:00, Ισραήλ- Ελλάδα (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 4η αγωνιστική (5 Απριλίου 2026)
Κοζάνη 20:30, Ελλάδα- Ισραήλ (ΕΡΤSPORTS)
- 5η αγωνιστική (8 Απριλίου 2026)
Κοζάνη 15:45, Ελλάδα- Ισπανία (ΕΡΤ2ΣΠΟΡ)
- 6η αγωνιστική (12 Απριλίου 2026)
Λιντζ 19:00, Αυστρία- Ελλάδα
