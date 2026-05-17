Η εθνική ομάδα χάντμπολ με μια ονειρεμένη εμφάνιση νίκησε την Ολλανδία στο Ρότερνταμ με 38-33 και πανηγυρίζει μια ιστορική πρόκριση σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.

Από τη Χαλκίδα και το Ρότερνταμ στη Γερμανία, η εθνική ομάδα νικώντας εκτός έδρας την Ολλανδία με 38-33 και σε συνδυασμό με το 29-27 στον πρώτο αγώνα, «σφράγισε» μια ιστορική πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος του 2027.

Το εθνικό συγκρότημα θα βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας από τις 13 μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2027 και το ελληνικό χάντμπολ θα δώσει το «παρών» σε τελική φάση παγκοσμίου πρωταθλήματος για 2η φορά στην ιστορία του και πρώτη μετά αυτό της Τυνησίας το 2005, όταν είχε φθάσει μέχρι την 6η θέση.

Μετά την παρθενική πρόκριση σε τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος τον Ιανουάριο του 2024 στο Μόναχο, η εθνική ομάδα επιστρέφει ξανά στη Γερμανία, αυτή τη φορά σε πιο λαμπρή σκηνή, ανάμεσα στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Και η πρόκριση στην τελική φάση ήρθε με τρόπο εμφατικό, νίκη με κυρίαρχο παιχνίδι μέσα στην Ολλανδία με 38-33!

Όταν η εθνική ομάδα στον πρώτο παιχνίδι στη Χαλκίδα επέστρεψε από το 20-25 του 51ου λεπτού κι έφθασε στη νίκη-έστω- με 29-27, εκεί έβαλε τις ψυχολογικές βάσεις για τον επαναληπτικό στο Ρότερνταμ.

Στα πρώτα 10 λεπτά έπεσε στην παγίδα του παιχνιδιού της Ολλανδίας, με τους «οράνιε» να προηγούνται με 9-5 και 10-7 στο 13'. Όμως οι παίκτες της εθνικής ομάδας απάντησαν με σερί 5-0, προηγήθηκαν με 12-10 και δεν κοίταξαν πίσω, ξέφυγαν με 19-13, κι έκλεισαν το ημίχρονο στο 20-14.

Οι φόβοι στην αντεπίθεση της Ολλανδίας, έσβησαν γρήγορα, οι διεθνείς με περίσσια ψυχραιμία συνέχισαν να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση, συντήρησαν διαφορές από τρία μέχρι και επτά γκολ (31-24 στο 48'), οι Ολλανδοί από ένα σημείο κι έπειτα, συνειδητοποίησαν τον επερχόμενο αποκλεισμό τους και στο τελευταίο δεκάλεπτο πέταξαν «λευκή» πετσέτα.

Τα πεντάλεπτα: 4-3, 9-5, 10-9, 11-12, 13-17, 14-20 (ημ.), 17-22, 20-25, 24-29, 26-32, 27-36, 38-33.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Όλσον): Στάβαστ, Τεν Φέλντε 5, Πολ, Ντόρχελο, Σχάγκεν, Κόι 4, Φερστάινεν 3, Κλάικερς, Στάινς 5, Ντέβετζιτς, Σμιτς 1, Χούπετεν, Κλόμπε 2, Νάχτεγκαλ 6, Μπάγιενς 2, Ταμποάδα 5.

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής, Ελευθεριάδης 5, Τζίμπουλας 2, Παναγιώτου 7, Μπόσκος 5, Λιάπης 3, Παγιάτης 1, Λευτέρης Παπάζογλου, Μιχαηλίδης, Τόσκας 6, Μπουκοβίνας, Παπαβασίλης, Θανάσης Παπάζογλου 4, Τσακουρίδης, Αραμπατζής 6, Στάθης 1.