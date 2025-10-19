Η Ελλάδα ηττήθηκε από την Αυστρία με 29-22 στην Κοζάνη και οι ελπίδες πρόκρισης στο Euro 2026 γυναικών θα κριθεί κατά πολύ στα παιχνίδια με το Ισραήλ τον Μάρτιο.

Η εθνική ομάδα γυναικών συνεχίζοντας να έχει επιθετικό πρόβλημα ηττήθηκε από την Αυστρία με 29-22 στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών ομίλων του Euro 2026.

Με μοναδική επιθετική λύση την Ολύμπια Ανδρίτσου με 9/11 γκολ και την Αγνή Ζυγούρα να προσθέτει άλλα τέσσερα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, μετά την ισχυρή Ισπανία στη Βαλένθια, δεν τα κατάφερε κι απέναντι στην Αυστρία στην Κοζάνη κι από τη 2η αγωνιστική των ομίλων, οι ελπίδες πρόκρισης μειώθηκαν.

Τα παιχνίδια με το Ισραήλ τον Μάρτιο του 2026 αποτελούν πλέον το βασικό στόχο, σε αυτά θα κριθεί η 3η θέση του 6ου ομίλου κι από εκεί και πέρα θα υπάρξουν σενάρια για πρόκριση μέσω της διαφοράς τερμάτων ανάμεσα στις καλύτερες 3ες ομάδες των ομίλων.



Η εθνική ομάδα έμεινε χωρίς γκολ από το 8ο μέχρι το 16ο λεπτό και σε αυτό η Αυστρία προηγήθηκε με 7-2, έφθασε στο 11-5 (21') κι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 15-9.

Η επιθετική εικόνα βελτιώθηκε για την Ελλάδα στο 2ο ημίχρονο, όμως οι παίκτριες της Αυστρίας συνέχιζαν να βρίσκουν λύσεις, με τη διαφορά να φθάνει στο 20-11 (37'), η Ελλάδα με ένα μικρό σερί τριών γκολ απλά να μειώνει σε 27-21 στο 57' και να γνωρίζει την ήττα με 29-22.

Τα πεντάλεπτα: 1-1, 2-3, 2-6, 4-10, 6-11, 9-15 (ημ.), 10-17, 12-22, 14-24, 17-27, 19-27, 22-29.



Ελλάδα (Μενέλαος Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου 1, Κερλίδη 1, Γιαννοπούλου, Μεντεσίδου 2, Κ. Κουκμίση, Γκάτζιου, Ζυγούρα 4, Ν. Κεπεσίδου, Σαμολαδά 3, Ζενέλι, Τσικνάκη, Φράγγου, Ανδρίτσου 9, Μανιά 1 , Παναγιωτίδου 1, Σεβδίλη.

Αυστρία (Τάιστερμαν): Λ. Ίβαντσοκ, Κ. Πάντζα 7, Μπάρνιακ, Μπάλιακ 1, Ματίσεβιτς, Σλέγκελ 2, Ντράματς 1, Εγκμπάιμο 4, Σ. Ιβάνκοκ 5, Ρογκάνοβιτς, Σαμπάτνιτς, Α. Πάντζα, Ράιχαρτ 2, Σαιντερμπάουερ 1, Στάνκοβιτς 5

Διαιτητές: Μανέα- Ιλιέσκου (Ρουμανία), Παρατηρητής: Κωνσταντίνου (Κύπρος) Δίλεπτα: 3-7 Πέναλτι: 9/10-6/8



Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου στην Μπρατισλάβα, Ισραήλ-Ισπανία 22-38.

Η βαθμολογία - 2η αγωνιστική

1.Ισπανία 4

2.Αυστρία 4

3.Ισραήλ 0

4.Ελλάδα 0

3η αγωνιστική (4-5 Μαρτίου 2026)