Η Ελλάδα γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 35-15 στη Βαλένθια, στο ξεκίνημα των προκριματικών στο Euro 2026.

Η εθνική ομάδα γυναικών άρχισε την παρουσία της στα προκριματικά του Euro 2026 με μια βαριά ήττα από την Ισπανία με 35-15, όμως το ταξίδι της στη Βαλένθια περισσότερο θα μετρούσε τις δυνάμεις της εν όψει του αγώνα με την Αυστρία την Κυριακή (19/10, 18:00) στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης.

Απέναντι στις Ισπανίδες οι παίκτριες της εθνικής ομάδας δεν μπόρεσαν να φανούν ανταγωνιστικές. Η Ισπανία ξέφυγε με 4-1 (7'), 9-2 στο 13' κι έκλεισε το ημίχρονο με διαφορά εννέα γκολ (15-6). Η ψαλίδα άνοιξε περισσότερο στη συνέχεια, με τις Ισπανίδες να κάνουν το 21-7 (37'), με την εθνική ομάδα να φθάνει σε διψήφιο αριθμό γκολ στο 45' (27-10) και τον αγώνα να ολοκληρώνεται με 35-15.

Ελλάδα (Μενέλαος Δανήλος): Μ. Κεπεσίδου, Κερλίδη, Γιαννοπούλου, Μεντεσίδου, Κ. Κουκμίση, Γκάτζιου, Ζυγούρα, Ν. Κεπεσίδου, Μ. Κουκμίση, Σαμολαδά, Ζενέλι, Τσικνάκη, Φράγγου, Ανδρίτσου, Μανιά , Παναγιωτίδου

Στον άλλο αγώνα του 6ου ομίλου Αυστρία-Ισραήλ 39-30

Η βαθμολογία

(1η αγωνιστική)

1.Ισπανία 2 (35-15)

2.Αυστρία 2 (39-30)

3.Ισραήλ 0 (30-39)

4.Ελλάδα 0 (15-35)

H 2η αγωνιστική

Κυριακή 18/10