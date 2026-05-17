Οι παίκτες της εθνικής ομάδας πανηγύρισαν με τους Έλληνες φιλάθλους τη νίκη επί της Ολλανδίας στο Ρότερνταμ και την πρόκριση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027.

Η εθνική ομάδα ανδρών με μια μαγική εμφάνιση νίκησε την Ολλανδία με 38-33 στο Ρότερνταμ κι εξασφάλισε την παρουσία της στην τελική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος χάντμπολ, τον Ιανουάριο του 2027 στη Γερμανία.

Με τη λήξη του αγώνα, ο αρχηγός και τερματοφύλακας, Πέτρος Μπουκοβίνας, που αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του.

Την ίδια ώρα οι παίκτες της εθνικής ομάδας πανηγύρισαν την επιτυχία μαζί με τους Έλληνες φιλάθλους που έδωσαν το δικό τους χρώμα.

Στους Έλληνες φιλάθλους αναφέρθηκε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γιώργος Ζαραβίνας, δηλώνοντας στην ιστοσελίδα της ΟΧΕ: «Αρχικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε πρώτα στη Χαλκίδα για να κρατηθούμε ζωντανοί και στον κόσμο εδώ στο Ρότερνταμ που ήταν μεγάλη βοήθεια για εμάς. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Δέκα ημέρες ήταν απόλυτα συγκεντρωμένοι, μακριά απ’ όλα και κυρίως στον Πέτρο Μπουκοβίνα που ήταν πραγματικός αρχηγός εντός και εκτός γηπέδου. Αυτός είναι ο δρόμος. Εύχομαι οι αθλητές να μείνουν μαζί και στις καλές και στις δύσκολες στιγμές της εθνικής ομάδας».